Le président Obama, le drame du concours Dunk et quelques autres réflexions sur un week-end All-Star mémorable – The Athletic

CHICAGO – Comme une légende de Chicago était manifestement absente de la plupart des festivités All-Star, une autre figure éminente qui a adopté la ville comme la sienne a fait sentir sa présence tout le week-end. L’ancien président Barack Obama a maintenu un profil relativement bas depuis qu’il a quitté la Maison Blanche, apparaissant de temps en temps avec un tweet ou deux en temps opportun, rendant visite à son copain Masai Ujiri lors d’un match de la finale de la NBA à Toronto. Mais il a utilisé le retour de la NBA à Windy City pour la première fois depuis 1988 comme une occasion de rappeler à tout le monde que les États-Unis venaient d’avoir un premier fan passionné de cerceaux au pouvoir.

Obama s’est présenté vendredi à un événement NBA Cares, faisant que tout le monde, des jeunes stars de la NBA aux entraîneurs en passant par les enfants des écoles publiques, se sente spécial et reconnu. Il a pris la parole lors du brunch Newsmaker de la ligue et a participé à une table ronde samedi avec Chris Paul, Kevin Love, le MVP en titre Giannis Antetokounmpo et le nouveau journaliste du Temple de la renommée Michael Wilbon. Et, il a été présenté dans un …

.