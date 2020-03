Le président Obama parmi les téléspectateurs de la session d’information COVID-19 de Stephen Curry

Stephen Curry pourrait ne pas être en mesure de porter ses talents sur le bois dur de la NBA pour le moment, mais cela ne signifie pas qu’il ne peut pas montrer ses capacités en tant que diffuseur.

Jeudi, le double joueur le plus utile de la NBA et star de la franchise des Golden State Warriors a organisé une session de questions-réponses en ligne avec le Dr Fauci, l’immunologiste américain qui est directeur du National Institute of Allergy and Infectious Diseases et membre de la Groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche.

Curry a annoncé mercredi la séance de questions-réponses sur ses réseaux sociaux. Elle a été réalisée via le compte Instagram de Curry à l’aide de la fonction IG Live et a attiré plus de 48 000 téléspectateurs.

Parmi ces 48 000 téléspectateurs, nul autre que le président Barack Obama. Le président Obama et Curry ont une relation de longue date, il n’est donc pas surprenant que l’ancien haut responsable du pays ait pris le temps de regarder la diffusion de Curry avec le Dr Fauci.

L’ancien président a envoyé une humble vague de commentaires tandis que le duo a diligemment poursuivi la tâche à accomplir. Sans jeu de mots.

Avec le Dr Fauci, Curry a engagé ses téléspectateurs dans une session de questions-réponses en direct au cours de laquelle ils ont répondu aux questions liées à la progression du coronavirus aux États-Unis, aux meilleures pratiques pour se protéger contre le virus et à ce que le gouvernement fédéral prévoit de faire pour lutter contre crise dans les foyers du pays, qui comprennent le nord-ouest du Pacifique, la Californie du Nord et la ville de New York.

Curry s’attaque de front au problème est un autre exemple de la NBA et de ses stars qui sont zélées en ce qui concerne leur réaction à la perturbation que la propagation du virus a causée non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors.

