Le président Trump demande à l’ex-joueur de la MLB, Alex Rodriguez, des conseils sur Covid-19

Vendredi a apporté au monde une nouvelle décidément étrange. Au milieu du torrent bouillonnant de téléspectateurs, de pénuries de ventilateurs, de témoignages déchirants de médecins de première ligne et d’espoirs d’amélioration des tests du SRAS-CoV-2, nous avons été informés que le président Donald Trump avait appelé Alex Rodriguez pour obtenir des commentaires sur le Covid-19. pandémie.

Oui, cet Alex Rodriguez. Apparemment, l’appel a été agréable.

Étant donné que le président n’aurait aucune raison d’interroger un ancien joueur de baseball sur une grave crise médicale à moins que ce joueur de baseball ne soit une sorte d’expert médical, la seule conclusion plausible est que Rodriguez est un épidémiologiste secret, intimement familier avec les sombres réalités des pandémies. Félicitations à Rodriguez pour avoir développé (et caché) ce talent au cours d’une spectaculaire carrière en Ligue majeure!

Ces informations surprenantes me font me demander quels autres intervenants d’urgence pourraient cacher parmi les rangs des joueurs de baseball d’hier et d’aujourd’hui. Essayons de deviner:

Tremblement de terre – Le prince Fielder est un sismologue si passionné qu’il a déjà installé un sismographe impromptu en utilisant ses coéquipiers comme détecteurs. Nous l’appelons lorsque la faute de San Andreas disparaît.

Conditions météorologiques extrêmes – La star des Anges Mike Trout ne cache même pas son goût pour la météorologie. Il est ton homme dans une tempête.

Incendies – Ichiro connaît le feu mieux que tout autre joueur de baseball vivant, ce qui est pur [fire emojis] à tout ce qu’il fait.

Astéroïde Impagir – Houston Astros, deuxième but de Jose Altuve serait l’homme à qui parler si vous vouliez savoir si un collisionneur imminent allait maintenir sa trajectoire actuelle ou changer soudainement de trajectoire. Je ne voudrais pas qu’un astéroïde nous frappe.

Éjection de masse coronale – Honnêtement, je pense que nous sommes foutus à ce stade, mais nous pourrions aussi bien rappeler Ichiro pour voir s’il a encore plus de magie.