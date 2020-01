Le président Trump ne sait pas qui joue dans le Super Bowl

Il n’y a rien de plus américain que le Super Bowl. Il y a même très peu d’américains que le Super Bowl. Tarte aux pommes, Manifest Destiny, frappes de drones et al. sont dans la conversation, mais en cette ère de diffusion de masse, rien ne rapproche le pays comme The Big Game. La combinaison d’une violence chorégraphiée et brillamment ciblée et d’hommages hyper indulgents de 30 secondes au capitalisme attirera une audience nationale d’environ 100 millions de personnes; le Super Bowl est l’un des points focaux de la vie américaine.

Naturellement, le président des États-Unis ne semble pratiquement rien savoir à ce sujet:

Trump quand on lui a demandé qui il voulait gagner le Super Bowl: “Eh bien, je les aime tous les deux, disons simplement. Mais je vais vous dire, deux équipes très intéressantes et des joueurs intéressants, des joueurs vraiment super. Et ça va être avec un peu de chance un super Super Bowl. “

– Ryan Struyk (@ryanstruyk) 31 janvier 2020

Il y a, bien sûr, un certain nombre de choses qui pourraient attirer l’attention d’un président et être raisonnablement considérées comme plus importantes qu’un simple jeu de sport. L’OMS a récemment déclaré que le nouveau coronavirus était une urgence sanitaire mondiale. Le Royaume-Uni s’est arrangé pour se détacher de tout un continent. Un procès pour mise en accusation est en cours au Sénat. Il y a une économie à maintenir en marche, des pays récalcitrants avec lesquels diplomatiser et, en général, un monde à craindre. Compte tenu de cela, devrions-nous nous attendre à ce que le président des États-Unis ait une opinion sur, par exemple, Patrick Mahomes?

Pour être honnête, probablement pas. Peu importe à quel point Patrick Mahomes pourrait être important pour vous, pour moi et pour tout l’État du Missouri, il est un peu moins important que, par exemple, le spectre d’une pandémie majeure à Wuhan. Il serait vraiment tout à fait raisonnable que le chef du gouvernement se concentre sur les affaires gouvernementales et ignore complètement le Super Bowl. Dans la pratique, cependant, le président faisant une sorte de geste vers la suprématie du jeu est chose faite, peu importe à quel point ils peuvent être enveloppés dans les affaires nationales et mondiales.

Étant donné que (et le fait que l’occupant actuel de la Maison Blanche semble tempérament concentré sur les minuties de la célébrité sur l’actualité de la gouvernance), je ne pense pas que nous pouvons raisonnablement attribuer la non-réponse du président à «trop occupé avec des choses importantes donner une merde, désolé. »C’est plutôt la réponse d’un écolier essayant de se frayer un chemin à travers la classe sans jamais avoir fait la lecture. Donald Trump sait ce qu’est le Super Bowl. C’est un match de football. Cela implique deux équipes qu’il peut présumer être assez bonnes et a donc des joueurs qu’il peut présumer être assez bonnes. Espérons que ce sera génial.

Que doit-il savoir d’autre avant d’en parler? Il n’y a peut-être rien de plus américain que le Super Bowl, mais refuser de faire ses devoirs est là-haut. Une vérité fondamentale derrière la vie publique américaine est le mépris de la vérité elle-même. La connaissance elle-même n’est pas pertinente, sublimée dans la masse bouillonnante de conneries qui alimente le pays sur pratiquement tous les fronts. Il ne faut jamais admettre ne pas savoir quelque chose, car cela impliquerait que l’on se soucie du «savoir».

Ce qui compte, c’est le bluff et le fanfaron. Et même le bluff n’a pas vraiment d’importance, car tout le public est conscient du bluff en premier lieu. Chercher la vérité, c’est montrer la faiblesse du public. Poursuivre un mensonge chauve devant un public massif? Cela, dans le monde fracturé et Facebook de la modernité, est la force.

Quoi qu’il en soit, bonne chance à un groupe de joueurs qui ne sont pas Tom Brady dans le Super Bowl dimanche. Je suis sûr que ce sera génial.