Le prix de la carte de recrue Michael Jordan atteint maintenant 51 000 $

On ne peut nier que Michael Jordan et ses Chicago Bulls sont le sujet de prédilection de la ville ces jours-ci. Ceci est dû en grande partie aux incroyables docuseries d’ESPN, “The Last Dance”.

Comme on pouvait s’y attendre, les souvenirs MJ ont également connu une forte augmentation de valeur. Les cartes de basket-ball de Jordan en sont un exemple. Tel que rapporté par Sha Be Allah de La Source, la carte de recrue de la légende a maintenant augmenté en valeur à 51 000 $.

En conséquence directe de la sortie du documentaire de Michael Jordan The Last Dance, les ventes de la carte de recrue Fleer Michael Jordan de 1986-1987 ont atteint leur apogée à 51 000 $, selon plusieurs rapports de souvenirs sportifs.

La plupart d’entre nous ont probablement eu de l’expérience dans la collecte de cartes de basket-ball en tant qu’enfants (ou en tant qu’adultes pour certains), mais il est très peu probable que vous tombiez sur une carte avec autant de valeur – sauf peut-être si vous êtes réellement un collectionneur sérieux.

À ce stade, il n’est plus surprenant que des souvenirs de basket-ball récupèrent cette somme d’argent. Le marché est énorme et les gens sont plus que disposés à investir un montant important afin d’élargir leur collection.

Récemment, un maillot de recrue LeBron James a été vendu aux enchères pour un record de 630 000 $, soit plus de 10 fois le prix de la carte Jordan susmentionnée. Cela ne veut pas comparer, cependant, et nous sommes à peu près sûrs que tout souvenir de Jordan porté par le jeu au début de sa carrière aurait probablement une valeur similaire à celle du maillot de LeBron. Ce qui est clair, c’est qu’ils valent tous une folie.