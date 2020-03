Le problème auquel les Européens seront confrontés en NBA pour le Covid-19

La crise mondiale de coronavirus Elle dure depuis longtemps, et affectera dans une plus large mesure la situation dans les pays que la maladie n’a pas encore impactée autant que dans d’autres (Chine, Italie, Espagne, Iran …). Aux États-Unis, la situation commence déjà à être alarmante et, dans peu de temps, l’état d’alarme sera déclaré.

La NBA, qui est actuellement suspendue indéfiniment à Rudy Gobert pour Covid-19 il y a plus d’une semaine, fait face à un nouveau problème. Plus précisément, ceux qui y sont confrontés sont les joueurs européens qui sont aux États-Unis et qui ne peuvent pas quitter le pays. Manu Valdiviesophysiothérapeute Dallas Mavericks, en a parlé:

“Cet été, les joueurs européens ne pourront pas rentrer chez eux, ils devront rester dans le pays. On craint qu’une sorte de restriction ne soit mise en place. Le problème est plus grave qu’on ne le croit ici. Les nouvelles qui viennent d’Europe ne sont rien bon “.

“Du positif de Rudy Gobert, tout est arrêté. À Dallas, les distances religieuses sont respectées. Les Américains sont un peu plus névrosés que les Européens presque naturellement. Il n’y a pratiquement plus de monde dans les rues.”

Les Mavs comptent plusieurs Européens dans leurs rangs: Luka Doncic, Kristaps Porzingis et Boban Marjanovic. Une prolongation de la NBA jusqu’en juillet pourrait empêcher ces joueurs de retourner dans leurs foyers respectifs jusqu’à la fin de la tournée de Dallas dans des séries éliminatoires hypothétiques.

