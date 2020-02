Le procès de l’USWNT sur l’égalité des salaires devient un référendum sur le sport féminin

Le procès pour l’égalité de rémunération de l’équipe nationale féminine de football des États-Unis a pris un autre tournant jeudi soir. Les deux parties, les joueurs et U.S. Soccer, ont soumis des demandes de jugement sommaire, ce qui signifie qu’elles aimeraient que le juge se prononce en leur faveur avant le procès.

Les dépôts de jugements sommaires sont généralement une balançoire pour les clôtures qu’aucun camp ne s’attend nécessairement à gagner. Le football américain veut que l’affaire soit entièrement rejetée, tandis que les joueurs veulent que le juge constate qu’il y a eu discrimination, de sorte que le prochain procès ne porte que sur les dommages qu’ils ont subis. Les deux parties insistent sur le fait que les faits en leur faveur sont incontestables, même s’ils semblent très contestés.

L’USWNT affirme que le football américain exerce une discrimination intentionnelle contre eux en les payant à des taux inférieurs à ceux des hommes. Le football américain affirme que plusieurs facteurs dans le paysage international du football signifient que l’USWNT effectue un travail fondamentalement différent de celui des hommes. Le football américain dit qu’il a offert à l’USWNT la possibilité d’adopter la structure de rémunération des hommes, mais l’équipe a opté pour une structure différente avec une plus grande sécurité. Les joueurs disent qu’on ne leur a jamais offert les mêmes tarifs que les hommes. Tout au long de tous les arguments et postures, il n’est pas encore clair qui a le plus de preuves pour étayer ses affirmations.

Ce qui est nouveau du côté des joueurs, c’est leur soumission d’un témoin expert, l’économiste Finnie Cook, qui estime que les joueurs pourraient devoir 66,7 millions de dollars en arriéré si US Soccer s’avérait avoir violé le titre VII de la loi sur les droits civils, ce qui empêche les employeurs de discrimination fondée sur le sexe, la race, la nationalité et la religion. Les joueurs poursuivent également des dommages-intérêts en vertu de la loi sur l’égalité de rémunération, ainsi que des dommages-intérêts punitifs.

En réponse, U.S. Soccer a expliqué pourquoi il pensait que l’USWNT ne faisait pas un travail égal à l’USMNT. Stephanie Yang a une grande ventilation de tous les arguments au Stars and Stripes FC, mais je voudrais me concentrer sur un raisonnement particulièrement déprimant présenté par les avocats de la fédération: l’idée que le football féminin est pire que le football masculin.

“NOUS. Le football est au courant du récit public entourant ce procès », a écrit la fédération pour ouvrir sa requête en jugement sommaire. Cela sert d’avertissement: nous savons que nous avons déjà été battus par les relations publiques, alors attachez-vous, car nous allons nous faire aussi mauvais que nécessaire pour gagner ce procès.

Le dossier a révélé que lors des dépositions, les avocats de US Soccer ont tenté d’amener les joueurs de l’USWNT à admettre que les footballeuses étaient plus lentes et plus faibles – et donc pires au football – que les hommes. Alex Morgan et Carli Lloyd ont été interrogés à plusieurs reprises sur la capacité de l’USWNT par rapport aux équipes nationales masculines des moins de 17 ans ou des moins de 18 ans et pourquoi l’USWNT aurait du mal à vaincre ces équipes en tête-à-tête.

Dans leur dossier, les avocats de la fédération font également valoir que l’USMNT est justifié d’avoir un potentiel de revenu plus élevé que l’USWNT parce que d’autres pays en dehors des États-Unis sont meilleurs au football masculin et se soucient plus de lui. (Je souligne.)

Le processus de qualification pour le tournoi masculin nécessite trois fois plus de matchs et oblige le MNT à se rendre au Mexique, en Amérique centrale et dans les Caraïbes pendant plusieurs mois, tandis que le WNT participe à un tournoi de qualification de deux semaines entièrement à domicile. . Après la qualification, il y a 25% d’équipes en plus dans le tournoi masculin, plus d’un milliard de personnes le regardent à la télévision, et il y a une grande différence dans le prix potentiel que l’organisateur du tournoi (FIFA) verse aux participants des deux tournois différents.

La fédération poursuit en affirmant que les deux équipes effectuent des tâches fondamentalement différentes parce que l’USWNT ne réussirait pas s’il devait jouer contre des hommes.

Plus fondamentalement, ce sont deux équipes sportives distinctes qui jouent contre des ensembles d’adversaires entièrement différents dans des compétitions différentes, et personne ne prétend que les demandeurs auraient obtenu le même succès s’ils avaient été obligés de concourir dans le monde du MNT. La loi n’assure pas l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes qui exercent des fonctions aussi différentes.

La défense se réfère plus tard à un argument selon lequel l’USWNT et l’USMNT n’effectuent pas le même travail parce que les femmes sont physiquement plus faibles que les hommes.

Il faut également reconnaître que le football international senior masculin et féminin nécessite différents niveaux de certaines compétences physiques fondamentales au cœur du jeu (par exemple, la vitesse et la force), c’est pourquoi la FIFA exige des équipes de sexe différent en premier lieu, et personne n’est soutenant que cette séparation fondée sur le sexe, qui est conçue pour assurer aux femmes une chance équitable de jouer et de concourir, est illégale (ce qui serait le cas dans presque toutes les autres circonstances).

L’USSF se prépare à débattre de la valeur des sports féminins, et c’est affreux

Je ne sais pas quelles preuves U.S. Soccer utilisera pour soutenir ces allégations au procès, si elles ont un mérite juridique ou si un jury les achètera. Mais il semble qu’ils soient prêts à faire valoir que l’USWNT mérite moins d’argent parce que les femmes sont intrinsèquement pires au sport que les hommes.

Cet argument va à l’encontre de tout ce que les non-juristes de la fédération disent du football féminin. Le président américain du football, Carlos Cordeiro, et les porte-parole de l’USSF ont insisté à maintes reprises sur le fait qu’ils accordent une valeur égale au football masculin et féminin et que toute différence de rémunération n’est due qu’à l’écart de prix de la FIFA et au désir de stabilité des joueurs par rapport à un potentiel de revenus élevé.

La fédération a régulièrement qualifié l’USWNT de meilleurs athlètes au monde, quel que soit son sexe. Contrairement à cette idée, les avocats de la fédération font valoir que le football féminin a moins de valeur que le football masculin sur la base des différences biologiques entre les hommes et les femmes cisgenres.

En substance, les avocats de l’USSF avancent des arguments qui vont directement à l’encontre des valeurs déclarées de l’organisation. C’est un tournant choquant, et le leadership de la fédération doit maintenant décider s’il est d’accord avec ça.

Personnellement, je pense que le leadership de la fédération est très favorable à l’USWNT et à l’avenir du football féminin. Je ne pense pas que les gens au sommet soient sexistes. En 2017, Cordeiro a même pris un peu de chaleur de son prédécesseur Sunil Gulati pour avoir déclaré que «les joueuses n’ont pas été traitées de manière égale».

Le football américain a récemment pris des mesures qui suggèrent qu’il se soucie vraiment de son programme féminin, y compris les embauches de l’entraîneur-chef Vlatko Andonovski, de la directrice générale Kate Markgraf et de la directrice des moins de 20 ans Laura Harvey, qui semblent tous avoir le programme sur la bonne voie. La fédération a même un excellent plan de synergie entre les équipes jeunes et seniors.

Donc, cela me met vraiment un trou dans le ventre pour voir la rhétorique sexiste pure et simple que les avocats de l’USSF ont présentée jeudi. Je ne peux pas imaginer ce que c’est que d’être l’une des dizaines de personnes qui travaillent la queue à la fédération pour améliorer le football féminin, puis voir les avocats de votre organisation affirmer que ce que vous faites importe moins que ce que font les hommes.

Si les avocats de l’USSF jugent ces arguments, ils nuiront de manière irréparable aux relations de la fédération avec ses joueurs, entraîneurs et supporters, même si un jury les juge favorables. Il n’est pas question de revenir devant les tribunaux pour affirmer que les sports féminins sont intrinsèquement inférieurs à ceux des hommes.

Lorsque la fédération mettra à l’épreuve la valeur des sports féminins, il n’y aura pas de gagnants.