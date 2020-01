Le prochain défi des Titans en séries éliminatoires est de suivre le rythme des Chiefs

Les Titans ont fait une déclaration lors des éliminatoires de la NFL 2020. Ils ne sont pas la même équipe «juste assez bonne» qui a défini leur passé récent.

Après avoir terminé avec neuf victoires au cours de chacune des quatre dernières saisons, le Tennessee a échappé à ce purgatoire en pénétrant dans le match de championnat de l’AFC pour la première fois depuis janvier 2003. Dans son sillage se trouvaient les champions en titre du Super Bowl (Nouvelle-Angleterre) et l’équipe avec le meilleur record de la NFL (Baltimore).

La source de cette flambée? Une poignée de sources improbables. Ryan Tannehill est passé du casting des Dolphins au quart-arrière le plus efficace de la ligue après avoir remplacé Marcus Mariota. Derrick Henry a montré la valeur d’un hayon à premier usage à haut rendement à une époque qui se tournait de plus en plus vers le retour des pelotons et les jeux de passes. Treize joueurs se sont emparés des passes de touché, dont deux monteurs de lignes offensifs différents.

Cela a contribué à rendre les objectifs de terrain presque obsolètes. Dans les 12 départs de Tannehill (y compris les séries éliminatoires), les Titans ont marqué 45 touchés et n’ont inscrit que quatre buts sur le terrain. Comme ces chiffres le suggèrent, cette équipe a été l’une des franchises les plus explosives et amusantes de la NFL.

Les Titans sont confrontés à un autre défi de taille lorsqu’ils reprendront la route pour affronter un mastodonte de l’AFC. Le Tennessee affrontera les Chiefs, qui ont transformé un déficit de 24-0 en une victoire de 51-31 lors de la ronde divisionnaire. Cela signifie que l’équipe de Mike Vrabel devra peut-être vider son réservoir d’essence pour dépasser Kansas City – et ses résultats de 2019 suggèrent que cela pourrait être suffisant pour amener les Titans au Super Bowl.

Les Titans n’ont pas eu à s’inquiéter du passage des éliminatoires de Ryan Tannehill …

La plus grande préoccupation que les Titans devront affronter à Kansas City est la nette chance que même une série de longs disques de score broyants puisse encore les laisser jouer le rattrapage. C’est grâce à une attaque des Chiefs qui peut marquer une poignée de touchés en quelques minutes de jeu (comme les Texans l’ont découvert). Si cela se produit, le Tennessee pourrait ne pas être en mesure de s’appuyer sur son jeu de course à horloge pour monter une tentative de retour.

L’identité des éliminatoires de cette équipe reposait sur la capacité d’Henry à transformer de minuscules plis en gains explosifs. Bien qu’il ait exécuté le ballon sur 64 matchs de son équipe en séries éliminatoires, ignorer le jeu de passes du Tennessee est une réaction instinctive. Tannehill n’a peut-être lancé que 160 verges lors de ses deux premiers matchs éliminatoires (jamais. Merci, Dolphins!), Mais il est devenu l’un des quarts les plus efficaces de la ligue jusqu’à la fin de la saison régulière 2019.

Voici comment Tannehill, 9-3 en tant que partant avec les Titans si vous incluez ses victoires en séries éliminatoires, classé parmi les meilleurs passants de la saison régulière.

Franchement incroyable, Ryan Tannehill 2019

Catégorie de statistiques



Ryan Tannehill



Classement NFL













Catégorie de statistiques



Ryan Tannehill



Classement NFL















Taux d’achèvement



70,3



3











Taux de toucher



7.7



2











Chantiers / pass



9,6



1











Chantiers / achèvement



13,6



1











Note de passage



117,5



1











Disques gagnants



3



t-7

Merde! Et il a fait tout cela en lançant à:

une recrue de deuxième ronde, mais toujours très bonne (A.J.Brown)

un ancien choix global n ° 5 qui n’a pas encore atteint ce statut (Corey Davis)

Adam Humphries, qui a joué mal pendant une grande partie de la saison 2019

son extrémité serrée de sauvegarde (Jonnu Smith)

et un ancien choix de cinquième ronde qui avait seulement 26 attrapés en 16 matchs l’année précédente (Tajae Sharpe).

Jusqu’à présent, Tannehill n’a pas beaucoup lancé le ballon en séries éliminatoires. Ses tentatives par match sont passées de 27 en début de saison régulière à 14,5 en séries éliminatoires. La baisse des passes des Titans est survenue parce qu’ils n’avaient pas eu besoin de lancer beaucoup le ballon. Le Tennessee a mené pendant près de 49 minutes de sa victoire en ronde divisionnaire contre les Ravens – une durée qui a vu Tannehill reculer pour passer seulement neuf fois.

À titre de comparaison, il avait tenté six reculs dans les 11 minutes et plus où le match était à égalité 0-0. Il a également ordonné une infraction qui a mené pendant plus de 36 minutes en Nouvelle-Angleterre une semaine auparavant.

Avec Henry arrachant de solides gains aux premier et deuxième tours, les Titans ont dû faire face à une distance moyenne de troisièmes vers le bas de seulement 5,7 mètres – le plus petit nombre à parcourir de toutes les équipes restantes en séries éliminatoires. Cela a aidé à soutenir les pulsions démoralisantes. Même si Tannehill n’est que de 5 sur 12 pour ces downs d’argent, son équipe a converti 13 fo ses 25 troisièmes downs et marqué quatre touchés dans le processus. Le Tennessee est conçu pour déplacer les chaînes avec ou sans une grande performance de passage de son quart-arrière.

Ce qui nous amène à …

Oui, Derrick Henry est un coureur de la vieille école dans une ligue de la nouvelle école

La montée de Tannehill a libéré de la place pour Henry pour détruire les défenses.

Henry a réalisé une moyenne de 18,8 courses par match et de 3,7 verges par course au départ 2-4 du Tennessee sous Mariota. Après que Tannehill a pris le relais, ces chiffres ont augmenté pour atteindre 23,1 courses par semaine et 5,9 verges par touché, éliminatoires comprises. Un au revoir tardif et un jour de repos dans la semaine 16 ont donné à Henry un peu de temps libre vers la fin de la saison, et il n’y avait toujours que quatre contre-offensifs dans la NFL qui ont couru même deux fois moins de verges qu’après la semaine 10.

Henry a également été carrément historique dans une série de matchs gagnant-gagnant. Voici ce qu’il a fait depuis la semaine 17, qui a valu le billet pour les séries éliminatoires des Titans:

La course absurde de Derrick Henry à travers les matchs incontournables des Titans

Derrick Henry



Porte



Chantiers



Yards / transporter



TDs



Premiers Downs













Derrick Henry



Porte



Chantiers



Yards / transporter



TDs



Premiers Downs















Semaine 17



32



211



6,6



3



12











Wild Card



34



182



5.4



1



11











Tour de division



30



195



6.5



0



6

Moyennes:

32



196



6.1



1,3



9.7

Ce sont des chiffres ridicules. Dans ses trois plus gros matchs de la saison, Henry marque en moyenne autant de verges par course (6,1) que Mitchell Trubisky en moyenne chaque fois qu’il a lancé une passe en 2019.

Henry a été en mesure de porter l’offensive du Tennessee dans le match pour le titre de l’AFC avec une impression d’Earl Campbell, même s’il n’y a plus beaucoup de place pour les hayons en moyenne 20+ courses par match sans ajouter de valeur en tant que récepteur. La majeure partie des coureurs les plus utilisés de la ligue (sept des 11 meilleurs) a complètement raté les éliminatoires cette année. Même ainsi, Henry a été l’exception à cette règle, et les Titans en récoltent les bénéfices.

Y a-t-il des raisons de s’inquiéter que cette équipe ne puisse pas suivre Kansas City?

La principale raison pour laquelle les Titans n’ont peut-être pas pénétré le cercle de confiance du Super Bowl est Tannehill, qui a passé 2019 à essayer de laver sept ans de médiocrité de son âme. Il y a quelques raisons de penser qu’il n’a peut-être pas encore mis fermement son ancien moi dans sa vue arrière.

Bien qu’il ait enregistré un rapport de touché / interception constant de 3: 1 lors de ses deux premiers matchs de 2020, n’oublions pas que l’un de ces scores était effectivement le plus gros catch de la décennie à ce jour:

Il y a aussi la question de la protection de Tannehill, qui a été un problème majeur. Il a été limogé sur plus de neuf pour cent de ses baisses alors que le Tennessee abandonnait le pire taux de limogeage de la NFL. Les chefs passeront les coureurs Frank Clark et, s’ils sont en bonne santé, Chris Jones, saliveront (sans parler de gars comme Nick Bosa, Arik Armstead, Dee Ford ou Preston Smith et Za’Darius Smith, qui pourraient attendre dans un éventuel Super Bowl épreuve de force).

Malgré cela, Tannehill a quand même réussi à mettre près de 75% de ses passes sur la cible – le deuxième meilleur taux de la ligue. Cela a été une aubaine pour son groupe de récepteurs susmentionné. Brown a été le plus grand bénéficiaire.

Lors des 10 départs de la saison régulière de Tannehill, Brown a récolté en moyenne 3,8 captures pour 77,8 verges par match et une absurde 20,5 verges par capture. Cette production n’a cependant pas eu lieu en séries éliminatoires; il n’a que deux prises pour 13 verges au cours de ses deux premiers matchs éliminatoires. Cela pourrait devoir changer si les Titans surpassent Kansas City.

Mais il y a encore tellement de choses à aimer sur ce que Tannehill a apporté au jeu de passes des Titans. Sa capacité à diffuser le ballon à une multitude de récepteurs a effacé les inquiétudes concernant le manque de puissance du Tennessee derrière Henry. Et même si la prise susmentionnée de Smith était miraculeuse à la limite, cette troisième passe vers le bas était juste là où elle devait être: dans le pied carré d’espace non interceptable disponible pour la fin serrée pour transformer une tentative de panier en touché.

Il y a de fortes chances que les Titans puissent continuer comme ça à Kansas City. Tannehill a lancé pour 9,5 verges par passe et deux touchés la première fois que ces équipes se sont rencontrées. Henry a couru pour 188 verges et a marqué les deux autres touchés offensifs de son équipe dans cette victoire de 35-32. Il y avait beaucoup de problèmes qui ont empêché les Chiefs de devenir des favoris à cinq points sur la route ce jour-là – les erreurs des équipes spéciales et le premier match de Patrick Mahomes de sa blessure au genou avant tout.

Pourtant, les Chiefs n’ont pas perdu depuis qu’ils ont été renversés par Tannehill en novembre. Au cours des sept matchs depuis, ils ont maintenu leurs adversaires à seulement 14,3 points par match et équilibré cela avec le jeu de passes toujours explosif de Mahomes.

Malgré cela, les Titans affronteront une défense classée sixième en efficacité défensive contre la passe et seulement 29e contre la course, ce qui signifie que nous pourrions voir Henry devenir le premier joueur de l’histoire de la NFL à enregistrer plus de 180 verges en quatre matchs consécutifs. Les Chiefs devront peut-être charger la boîte dans le but de l’arrêter – mais si cet effort se fait au détriment de leur secondaire, ce pourrait être juste la plate-forme dont Tannehill a enfin besoin pour faire ses preuves en tant que passeur des séries éliminatoires.

Quelqu’un va finir à coup sûr dimanche à Kansas City.