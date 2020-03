Le propriétaire de Clippers promet un don de 25 millions de dollars pour lutter contre le coronavirus

Le propriétaire de Los Angeles Clippers, Steve Ballmer, est actuellement pleinement impliquée dans la lutte coronavirus aux Etats-Unis. Selon Ohm Youngmisuk d’ESPN, le milliardaire, avec sa femme, a promis un don de 25 millions de dollars pour lutter contre la maladie et pour la recherche de vaccins.

Le don sera effectué par le biais du Ballmer Group et ira aux villes de Seattle, Los Angeles et du sud-ouest du Michigan. De plus, 10 de ces 25 millions seront investis à l’Université de Washington pour aider à la recherche du vaccin Covid-19.

Le propriétaire de Clippers, Steve Ballmer, promet 25 millions de dollars en aide aux coronavirus et en recherche de vaccins.

