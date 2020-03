Le propriétaire de Clippers, Steve Ballmer, achètera le forum pour 400 millions de dollars

Steve Ballmer a été l’un des propriétaires de sports les plus cités après avoir acheté les Los Angeles Clippers pour 2 milliards de dollars en 2014.

Cela faisait suite au scandale de Donald Sterling qui l’a conduit à être banni à vie par la NBA.

Bien qu’il ne soit toujours pas proche des revenus et de la base de fans des Los Angeles Lakers, ce que Ballmer a fait avec les Clippers au cours des cinq années de son mandat de propriétaire a été remarquable. Il a joué un rôle déterminant dans la reconfiguration de l’alignement des Clippers en prétendant au championnat vu aujourd’hui, dirigé par Kawhi Leonard et Paul George.

Maintenant, Ballmer a décroché un autre accord majeur pour aider les Clippers, en achetant The Forum du propriétaire des Knicks de New York Jim Dolan pour 400 millions de dollars en espèces, selon Ohm Youngmisuk d’ESPN:

Les Clippers ont annoncé que la nouvelle CAPSS LLC avait conclu un accord avec The Madison Square Garden Company, propriétaire du Forum, pour acheter la salle de musique pour 400 millions de dollars en espèces.

Le Forum restera un lieu de musique.

Ballmer a fait cet achat afin de pouvoir construire sa propre arène de 18 000 places sur le même terrain que The Forum sans se soucier des litiges de Dolan et du groupe Madison Square Garden:

Cela efface les litiges existants qui empêchaient Ballmer de construire une nouvelle maison ultramoderne de 18 000 places pour son équipe, selon les Clippers. La résolution des litiges en suspens était une condition de la vente, selon des sources de la ligue.

Dolan et Ballmer se disputaient cette nouvelle arène depuis un certain temps maintenant et cet achat par les Clippers résout ce combat tout en donnant aux Clippers un endroit où aller à la fin de leur bail au Staples Center.

Les Clippers entameront bientôt la construction de leur toute nouvelle arène à Inglewood, à côté du Forum et du SoFi Stadium – domicile des Rams de Los Angeles et des Chargers de Los Angeles. La construction de la nouvelle arène devrait être terminée d’ici la fin de la saison 2023-24 NBA, qui est la dernière saison de l’équipe au Staples Center.

Avec l’achat de l’équipe elle-même, The Forum, et la construction de la nouvelle arène, les Clippers sont devenus un investissement coûteux pour Ballmer. Cependant, avec sa valeur nette de plus de 50 milliards de dollars, cela en vaut probablement plus que la peine.