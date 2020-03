Le propriétaire des Knicks de New York James Dolan teste positif pour le coronavirus

Nouveau infecté par coronavirus dans la NBA. James Dolan, propriétaire des New York Knicks, a été testé positif pour le Covid-19, comme l’a rapporté le journaliste et initié de la NBA pour The Athletic and Stadium, Shams Charania. La nouvelle survient un peu plus de 24 heures après que Rudy Gober et Donovan Mitchell, les premiers cas de la ligue, se soient complètement rétablis.

