Le propriétaire des Rockets, Tilman Fertitta, a fait part de son intention de rouvrir le Texas

Le propriétaire des Houston Rockets, Tilman Fertitta, qui est également propriétaire du groupe de restaurants Landry et de la chaîne de casinos Golden Nugget, approuve fermement le plan récemment annoncé par le gouverneur du Texas, Greg Abbott, de rouvrir progressivement l’État au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Fertitta est l’un des 39 chefs d’entreprise du conseil consultatif spécial du gouverneur, connu sous le nom de «Strike Force To Open Texas».

“J’ai certainement eu des commentaires avec le gouverneur”, a déclaré Fertitta dans une interview avec KPRC, filiale de Houston NBC. Il a continué:

Je dois dire que si j’étais le gouverneur, j’aurais fait exactement ce qu’il a fait ce jour-là dans cette occupation. Faisons le tour de cette chose et assurons-nous qu’elle n’explose pas sur nous comme elle l’a fait dans d’autres États. Je suis juste extrêmement content de la façon dont ça s’est passé aujourd’hui.

Le plan permet à l’ordre de séjour à domicile existant au Texas d’expirer le jeudi 30 avril comme prévu précédemment, et sans être prolongé. À partir de là, le 1er mai représentera la «phase 1» de la réouverture, dans laquelle des entreprises telles que les restaurants peuvent rouvrir à 25% de leur capacité.

Le plan prévoit le maintien de mesures physiques de distance et recommande des précautions supplémentaires, telles que l’utilisation de masques.

“Ce dont je suis le plus heureux, c’est de remettre les employés au travail. C’est la meilleure chose au monde », a déclaré Fertitta, qui avait précédemment déclaré qu’il avait mis 40 000 travailleurs en congé une fois que la pandémie avait forcé la fermeture de bon nombre de ses entreprises. Il a expliqué:

Les gens commençaient vraiment à perdre la raison, et bien sûr le fardeau financier pour tout le monde. Juste pour pouvoir réembaucher des gens, même à 25%, c’est vraiment excitant.

Si la première phase se déroule comme prévu, le plan d’Abbott prévoit que le Texas passe à la deuxième phase – qui permettrait à davantage de segments de l’économie de rouvrir, et à des entreprises telles que les restaurants de passer de 25% de leur capacité normale à 50% – sur Lundi 18 mai.

Fertitta a déclaré qu’il était d’accord pour que les décisions de réouverture soient prises état par état. Par exemple, il a précisé qu’il ne soutiendrait pas un calendrier de réouverture similaire à New York, où COVID-19 a conduit à beaucoup plus de cas et de décès qu’au Texas.

“Je pense que le gouverneur prend la bonne décision aujourd’hui de laisser le Texas s’ouvrir ce vendredi”, a-t-il déclaré. “Mais en même temps, si le gouverneur de New York me disait d’ouvrir à New York, je ne l’ouvrirais pas, et je suis le plus grand restaurateur de Manhattan. Je ne voudrais pas y ouvrir. “

Fertitta a déclaré qu’il prévoyait de rouvrir ses restaurants du Texas vendredi et qu’il était optimiste quant aux perspectives financières à long terme de son empire commercial. “Nous nous sentons vraiment bien”, a-t-il déclaré au KPRC. «Landry’s sortira de l’entreprise en tant que société totalement entière, tant qu’il ne se passera rien de fou avec ce virus à l’automne.»

Les Rockets devraient actuellement avoir la masse salariale n ° 6 de la NBA pour la saison 2020-21 à plus de 130 millions de dollars de salaire total. Bien que Fertitta n’ait pas averti des conséquences financières pour la franchise de basket-ball en raison de la pandémie, la réouverture réussie de ses autres entreprises soulagerait probablement une partie de sa pression financière.

Bien que tous les propriétaires de NBA aient ressenti au moins certains effets financiers dus à la pandémie, Fertitta semble avoir été touché de manière disproportionnée compte tenu de la nature de ses activités (divertissement, restaurants et hospitalité).

Le calendrier de reprise de la saison NBA 2019-2020 reste incertain, mais l’annonce lundi d’un plan de réouverture de certaines installations de l’équipe dès le 8 mai semble être un pas dans cette direction.

.