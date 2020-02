Le propriétaire des Warriors, Joe Lacob, ne laissera pas l’équipe tanker pour le poste

La saison ne s’est pas déroulée comme prévu pour les Golden State Warriors, qui ont une fiche de 12-43 (le pire record de la ligue) après une intersaison qui les a vus perdre le double MVP Kevin Durant en finale après avoir su qu’ils devraient passer par la plupart , sinon la totalité, de la saison 2019-20 sans le gardien de tir étoile Klay Thompson après avoir subi un ACL déchiré dans le match 6 de la finale NBA 2019.

Malheureusement, les problèmes ne se sont pas terminés là pour les Warriors, car le double MVP Stephen Curry s’est cassé la main gauche à seulement quatre matchs de la saison.

Avec les pertes s’accumulant pour Golden State et les questions sur la forme à long terme du combo guard D’Angelo Russell qui se profile au-dessus de l’organisation, il semblait à beaucoup que le seul espoir des guerriers de récupérer leur statut de dynastie était d’attendre la NBA 2020 Brouillon et étant l’une des perspectives les plus vantées dans le giron. Franchement, il aurait dû y avoir autant de questions sur l’adéquation à long terme des meilleurs espoirs – à savoir le centre James Wiseman, le gardien de tir Anthony Edwards et le meneur LaMelo Ball – qu’il y en avait pour Russell et peut-être qu’il y en avait, en interne.

Golden State avait besoin d’aide de l’aile, en particulier pour les petits attaquants à la suite du départ de Durant et trouver un couteau de l’armée suisse dans le moule de l’attaquant Andre Iguodala – qui a été échangé aux Grizzlies de Memphis – ne ferait pas de mal non plus.

Puis vint le commerce pour l’ancien premier choix global Andrew Wiggins.

Bien que décevant avec les Timberwolves du Minnesota, l’arrivée de Wiggins a revigoré les Warriors en raison de sa position et de son potentiel inexploité. Son jeu lors des trois premiers matchs de son mandat dans Golden State, une continuation de son jeu solide au début de la saison, n’a fait qu’augmenter l’optimisme de l’équipe quant au potentiel de l’équipe lorsqu’elle est en pleine santé.

Un optimisme qui ne fera que croître avec le retour imminent de Curry.

Cependant, ce n’est pas parce que les Warriors sont actuellement sur le point d’avoir le premier choix au repêchage de la NBA 2020 que Golden State cherche à en finir avec cela. En fait, c’est tout le contraire.

S’adressant à Mark Medina de USA TODAY, le propriétaire des Warriors, Joe Lacob, a parlé du retour très attendu de Curry et a décidé de livrer un message sur le concept de “tanking” de Golden State:

«Steph revient. Ce n’est même pas une discussion en interne », a déclaré Lacob. «Il est prêt à jouer donc il devrait jouer. Soit dit en passant, nous essaierons de gagner chaque match. Je ne suis pas vraiment sur le point de «perdre tous les matchs pour que nous puissions faire le meilleur choix». Vous essayez de le faire, vous vous moquez des dieux du basket-ball. Nous n’y croyons donc pas. “

Avec 27 matchs à disputer, les Warriors ne peuvent vraisemblablement pas gagner plus de 10 à 15 matchs pour le reste de la saison. Une telle finition donnerait à Golden State entre 22 et 27 victoires pour 2019-20, ce qui – au mieux – les placerait juste en dehors des cinq premiers choix prévus pour le repêchage de la NBA 2020.

Un choix qui pourrait encore leur offrir une belle perspective et potentiellement un remplacement pour Iguodala et un qui, franchement, serait un meilleur choix que les perspectives susmentionnées présumées être les trois premiers choix.

Les Warriors croient qu’ils sont sur la bonne voie vers un autre tronçon de leur dynastie et jusqu’à preuve du contraire, ils ont toutes les raisons de penser cela. Le plus encourageant est que la franchise a toujours l’état d’esprit d’un champion, refusant délibérément de perdre des matchs, même si cela lui assure l’un des meilleurs talents du projet.

