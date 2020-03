Le prospecteur de loterie Obi Toppin signe un projet

Le tout nouveau joueur universitaire de l’année et candidat sérieux pour être un choix de loterie dans le prochain projet s’est déclaré éligible aujourd’hui. On parle de Obi Toppin, avant de l’Université de Dayton, qui a annoncé aujourd’hui dans ses réseaux qu’il embauchera un agent et qu’il ne terminera pas son cycle universitaire dans la NCAA.

Toppin est venu à Dayton en tant que remplisseur en 2017 et n’a même pas joué pendant sa première année, mais il a été découvert comme un talent spécial et un choix de loterie presque certain. Au cours de sa dernière année, il a en moyenne 20 points et 7,5 rebonds par match, avec un incroyable 63,3% sur le terrain et 39% sur les triplés.

Également projeté en tant qu’attaquant ou attaquant puissant avec beaucoup de portée à jouer, le joueur universitaire de l’année pour AP et le choix unanime de l’équipe All-America auront sûrement une nouvelle équipe NBA dans quelques mois. Et ce sera sans aucun doute l’un des premiers à être nommé.

Encore une fois merci Flyer Nation

Je t’aime toujours

Obi Toppin pic.twitter.com/NOa3pMtGDM

– obadiah (@ otoppin1) 25 mars 2020

