Le rachat de Marvin Williams pourrait aider Boston

MISE À JOUR: Shams Charania de l’Athletic rapporte que Marvin Williams prévoit de signer avec les Milwaukee Bucks une fois qu’il aura effacé les dérogations. Alors que l’ancien coéquipier et actuel du Celtic de Boston, Kemba Walker, prévoit de contacter son ancien élève des Hornets de Charlotte selon Jay King de The Athletic, il semble peu probable qu’il porte du vert et du blanc de si tôt.

L’attaquant vétéran des Hornets, Marvin Williams, travaille à s’entendre avec les Hornets sur un rachat afin que le joueur de 33 ans puisse rejoindre une équipe rivale, rapporte le rédacteur en chef de ESPN, Adrian Wojnarowski.

Williams en est à sa 15e saison en NBA et pourrait fournir à son équipe le leadership vétéran de son choix et une excellente défense des petits attaquants aux centres tout en tirant à 37,6% depuis les profondeurs cette saison.

Il marque 6,7 points, 2,7 rebonds et une passe décisive par match en plus de 19,1 minutes par match, et devrait être sur le radar des Celtics si l’équipe souhaite sérieusement poursuivre le tir au banc.

Il était également un coéquipier de longue date du meneur des All-Star Boston Kemba Walker lorsque le produit UConn était à son dernier arrêt, avec les Hornets.

Les Celtics ont décidé de rester à la date limite des échanges, et le pourraient encore si aucune partie intéressée capable d’aider au-dessus des joueurs les plus susceptibles d’être exclus de la liste de Boston ne le pouvait.

Le centre recrue Vincent Poirier est le plus souvent incarné dans un tel rôle, mais étant donné qu’il lui doit 2,5 millions de dollars cette saison et 2,6 dollars la prochaine.

Les Celtics pourraient plutôt se tourner vers l’aile recrue Javonte Green, gagnant un peu moins de 900 000 $ garantis cette saison, avec seulement 100 000 $ du contrat de 1,5 million de dollars de la saison prochaine garanti.

Green, cependant, a été un joueur productif par intermittence, contribuant à 3,1 points et 1,7 rebonds en seulement 9,3 minutes par match, et Williams est l’une des rares options de rachat potentielles qui pourraient aider de manière fiable.

Pourtant, à 33 ans, Williams est peu susceptible d’avoir un long avenir avec l’équipe s’il était intéressé à signer avec Boston, et Green et Poirier pourraient encore devenir des joueurs de rotation de qualité à 26 ans chacun.

Le front office devra décider si le risque de perturber la chimie de l’équipe vaut le coup de pouce de la production qu’un tel joueur pourrait fournir, et ils devront avoir pris cette décision le 1er mars, la dernière date pour qu’un joueur rachète en pour être admissible aux séries éliminatoires.

Williams, cependant, est l’une des meilleures options susceptibles d’être disponibles qui pourrait aider sérieusement n’importe quelle équipe des séries éliminatoires, et en particulier Boston.

