Le Real Madrid bat Unicaja (88-92) et reste dans le sillage du Barça

Nouvelle victoire de Real Madrid basket-ball, et ils sont déjà huit consécutifs en comptant toutes les compétitions. Le groupe dirigé par Pablo Laso a imposé, le 22e jour de la Ligue Endesa, Malaga Unicaja pour un résultat de 88-92, qui maintient «les blancs» (17-5) à l’écart du leader, Barcelone Lassa (18-4).

Walter Tavares a été le MVP du match après avoir ajouté 17 points, 8 rebonds, 3 blocs et 23 valorisation. Le rôle de marqueur de Jaycee Carroll (17 points en 19 minutes) et le rôle d’assistant de Facundo Campazzo (10 points et 9 passes décisives) sont également importants. À Unicaja, le meilleur a été Josh Adams avec 20 points, 5 rebonds et 6 passes décisives.

– FINAL. Vaincre 88-92

– J. 22 @ACBCOM

– @RMB basketball

—- #LigaEndesa #UnicajaLive pic.twitter.com/dh38cri3PP

– UnicajaCB (@unicajaCB) 1 mars 2020

.