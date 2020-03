Le Real Madrid détruit Saragosse (92-70) en duel pour la deuxième position de la Ligue Endesa

Il Real Madrid Il est sorti victorieux de l’un des affrontements les plus importants pour «les blancs» dans cette dernière partie de la Ligue Endesa. L’équipe dirigée par Pablo Laso a vu leurs visages avec le Casademont Zaragoza, qui n’a fait qu’une différence et qui a été imposé par 92-70. Une défaite aurait placé la capitale en 3e position du classement.

Cependant, l’inverse s’est produit. La victoire a laissé le leader provisoire de la Ligue madrilène au moins jusqu’à ce que Barcelone joue (visite aux Etudiants, 18h30). Sur le match, le MVP a été Facundo Campazzo avec 13 points, 2 rebonds, 7 passes décisives et 2 récupérations. À Saragosse, le joueur le plus en vue a été Carlos Alocén avec 11 points et 3 rebonds.

—- Exposition chorale pour ajouter la 12e victoire consécutive.

– 6 joueurs à deux chiffres de score et 7 de valorisation.

✨ @ waltertavares22: 8 pts, 8 reb; 17 val

– @ facucampazzo: 13 pts, 7 assis; 17 val

– @ destusman1: 12 reb, 3 tap; 17 val

– Matteo Spagnolo a fait ses débuts. pic.twitter.com/QcNCwq1kkP

