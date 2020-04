Le réalisateur de “The Last Dance” Jason Hehir capture Michael Jordan sous tous les angles – The Athletic

Le moment arrive à la fin de l’épisode 7. Voici Michael Jordan, aussi pathologique et déterminé à gagner que n’importe quel athlète de l’histoire du sport, interrogé sur les compromis. Vous entendez la voix d’un intervieweur en arrière-plan mais la caméra reste focalisée sur Jordan.

Au fil des ans, pensez-vous que l’intensité s’est faite au détriment d’être perçue comme un gars sympa?

«Regardez, gagner a un prix», explique Jordan. «Et le leadership a un prix. J’ai donc emmené les gens quand ils ne voulaient pas être tirés. J’ai défié les gens quand ils ne voulaient pas être défiés. Et j’ai mérité ce droit parce que mes coéquipiers qui sont venus après moi n’ont pas enduré tout ce que j’ai enduré. Une fois que vous avez rejoint l’équipe, vous avez vécu à un certain niveau auquel j’ai joué. Et je n’allais pas en prendre moins. Maintenant, si cela signifie que je devais y aller et me mettre un peu dans le cul, alors je l’ai fait. Vous demandez à tous mes coéquipiers. La seule chose à propos de Michael Jordan était qu’il n’a jamais demandé …

.