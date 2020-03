Le record de carrière de Norman Powell gâche le retour de Steph Curry, 121-113

Dans un match revanche des finales 2019, le match des Golden State Warriors contre les Raptors de Toronto a été l’un des matchs les plus attendus de la NBA. Stephen Curry a fait son retour tant attendu sur le terrain après avoir raté les 58 derniers matchs.

Pourtant, les champions en titre de la NBA ont gâché les retrouvailles de Curry au Chase Center de San Francisco, 121-113.

Les Warriors ont affronté les Raptors liés aux séries éliminatoires de la Conférence de l’Est tard dans le match. Cependant, même avec l’aide de Curry, Golden State n’a pas pu fermer.

Les Dubs ont réduit l’avance des Raptors à un point avant la dernière période du match. Pourtant, le talent de Pascal Siakam et Kyle Lowry a pris le relais. Golden State l’a rendu divertissant à la fin du jeu avec une course tardive avec Curry au sol, mais ce n’était pas suffisant.

Lowry et Siakam ont combiné pour 13 points sur un tir de 4 sur 7 au quatrième trimestre pour repousser les guerriers graveleux.

Les Raptors ont scellé la 10e défaite consécutive de Golden State à domicile cette saison. Les Warriors auront la chance de briser leur séquence de 10 défaites consécutives à domicile samedi lorsque les 76ers de Philadelphie arriveront dans la Bay Area.

Stephen Curry

Curry était sur une restriction de minutes contre les Raptors, mais le All-Star à six reprises a profité de son temps de retour sur le terrain. Curry a marqué 23 points sur un tir de 6 sur 16 en 27 minutes. Curry a ajouté sept passes et six rebonds contre les Raptors.

À son retour, Curry a donné un aperçu de son jeu de calibre All-Star. Qu’il s’agisse de tirs à longue distance ou de passes astucieuses, le joueur le plus utile à deux reprises ressemblait à son ancien moi sur le terrain.

Norman Powell

Des All-Stars comme Siakam et Lowry mènent les Raptors, mais contre les Warriors, Norman Powell est arrivé. Powell a inscrit un sommet en carrière de 37 points sur 13 tirs sur 20 en 38 minutes pour les Raptors. Le produit UCLA a ajouté trois rebonds, trois interceptions et deux passes décisives.

Chaque fois que les Warriors ont pris le dessus sur Toronto, Powell a répondu.

Damion Lee

Damion Lee a poursuivi sa campagne en petits groupes avec une autre solide performance. Lee a égalé le total de Curry avec 23 points sur 8 tirs sur 17 tout en ajoutant cinq rebonds et trois passes décisives.

Lee avait des chances consécutives de garder les Warriors dans le match en retard, mais n’a pas pu convertir une paire de lancers francs. Lorsque Marquese Chriss a volé un rebond offensif, Lee a raté un pointeur ouvert de 3 points pour réduire l’avance de Toronto à trois avec moins d’une minute à jouer.

