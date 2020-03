Le record de carrière de Shake Milton ne suffit pas alors que les Sixers tombent aux mains de Clippers à Los Angeles

Les 76ers de Philadelphie ont eu une bataille difficile dimanche. Ils ont été mis au défi de se rendre au Staples Center pour affronter les Clippers de Los Angeles déjà avec leurs deux meilleurs joueurs de Ben Simmons et Joel Embiid, mais ils ont ensuite perdu un autre partant de Josh Richardson à la suite d’une blessure en première mi-temps.

Ils se sont ensuite tournés vers Shake Milton qui a égalé un record de la NBA pour la plupart des triplets consécutifs réalisés avec 13 sur son chemin vers un sommet en carrière de 39 points, mais ce n’était pas suffisant car les Sixers sont tombés face aux Clippers dimanche 136-130.

Tobias Harris a terminé avec 25 points, Al Horford a récolté 12 points, huit rebonds et six passes décisives avant de commettre des fautes, et Alec Burks et Mike Scott ont connu de gros matchs hors du banc avec respectivement 15 et 11 points.

Le match a changé au troisième quart quand les Sixers détenaient une avance de 87-80 à 7:04 de la fin, puis Los Angeles a enchaîné les 28-9 pour terminer le quart-temps et mener 108-96 après trois. Les Sixers ont ensuite été incapables de récupérer, car ils n’avaient tout simplement pas la puissance de feu offensive pour suivre les Clippers qui comptaient quatre joueurs avec plus de 20 points.

Les Sixers resteront à Los Angeles et se prépareront pour LeBron James et les Lakers mardi.

