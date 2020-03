Le record de Jordan atteint 30 ans

La nuit du 28 mars 1990 a été le score le plus prolifique jamais enregistré par Air Jordan: 69 points (23-37 sur les buts marqués, 21-23 lancers francs (record en carrière), 18 rebonds (un autre cap) dans sa carrière) et six passes décisives, en 50 minutes. Chacun de leurs points était important, car ils ont aidé les Bulls à vaincre les Cavaliers dans une nuit qui sera marquée par le feu dans l’histoire.

Tout au long de sa carrière, Jordan a disputé six matchs à 50 points contre Cleveland, son plus haut de toutes les autres équipes. Et il a également eu trois tirs de dernière seconde pour gagner contre eux, le maximum de sa carrière contre n’importe quelle autre équipe.

“Je n’ai pas pensé à la fatigue parce que je voulais gagner le match. J’ai été dans cette situation où j’ai marqué beaucoup de points et nous avons perdu, et je ne voulais pas que cela se produise.” Voilà comment il s’est exprimé Michael Jordan après le sprint ardu de 50 minutes auquel il a été exposé pour mener les Chicago Bulls à la victoire sur les Cavaliers de Cleveland le 28 mars 1990. Un exploit de plus à ajouter à une liste interminable qui fait de lui l’un des plus mythiques reconnaissable de l’histoire du basket-ball et dont l’importance réside dans le volume d’annotation qu’il a montré sur le parquet du Richfield Coliseum (Ohio), où il atteint le chiffre de 69 points, sa meilleure marque personnelle ..

