Le record des buts internationaux de Chritine Sinclair pour la FIFA pourrait durer éternellement

Christine Sinclair n’aime pas célébrer, et ce qu’elle déteste le plus, c’est elle-même. Elle n’a jamais eu l’intérêt de se démarquer au sein de l’équipe nationale canadienne, même si elle a été exactement cela pendant 20 années consécutives. Mercredi, elle a réussi un exploit tellement incroyable qu’elle s’est laissée célébrer pour une fois: son 185e but international en carrière, battant le record d’Abby Wambach.

Chaque fois que Sinclair est interrogée sur ses réalisations personnelles, elle change rapidement de sujet. Ses célébrations de buts ne sont jamais qu’une pompe à poing et un câlin pour ses coéquipières. La cohérence de son comportement au cours des deux dernières décennies, sans aucune rupture documentée publiquement dans ce schéma, suggère qu’elle n’aime vraiment pas les éloges et l’attention.

Mais c’était une occasion spéciale, et pour une fois, Sinclair s’est permis une célébration. Dans un moment hors du caractère, Sinclair a participé à un sketch post-objectif prévu avec ses coéquipières.

C’était un moment qui méritait d’être célébré de façon unique, même pour les opposés à la célébration. Ce n’est pas seulement parce qu’elle a marqué plus de buts internationaux que quiconque dans l’histoire; c’est sa probabilité de rester seule au sommet du livre des records pour toujours. Le football féminin est en train de changer, et ce serait étonnant si quelqu’un se rapprochait des 185 buts de Sinclair.

De plus en plus de pays deviennent bons au soccer féminin, et des matchs comme la victoire du Canada 11-0 contre Saint-Kitts-et-Nevis en qualifications olympiques deviennent de plus en plus rares. Vivianne Miedema compte 69 buts impressionnants à 23 ans pour les Pays-Bas, mais la qualité de ses adversaires augmentera rapidement au cours de la prochaine décennie.

Le jeu international a été prioritaire tout au long de l’histoire du football féminin, mais chaque année, il ressemble davantage à celui des hommes, les clubs devenant la priorité des joueuses. Jamais plus quelqu’un de la qualité de Sinclair ne jouera une demi-douzaine de matchs en un an en dehors des fenêtres internationales mandatées par la FIFA, ou ne prendra une saison entière hors du ballon de club pour se concentrer sur son équipe nationale.

Il est également difficile d’imaginer une personne correspondant à la longévité de Sinclair pour des raisons similaires. Elle a gardé ses jambes fraîches en jouant moins de 20 matchs professionnels de haut niveau au cours de certaines années, tandis que Miedema joue plus de 40 fois dans les saisons occupées où ils sont en bonne santé. Le nombre de matchs professionnels joués est un meilleur prédicteur du moment où quelqu’un déclinera que l’âge – Wayne Rooney, par exemple, a vu une baisse massive de la production avant l’âge de 30 ans, en grande partie, il a joué un programme professionnel exténuant à l’âge de 16 ans. Sinclairs du monde ne sera pas aussi bon à 36 ans qu’elle l’est maintenant.

Le record de Sinclair est probablement l’une des plus grandes réalisations individuelles de l’histoire du football, mais maintenant qu’elle l’a atteint et l’a laissé s’enfoncer, elle ne veut plus en entendre parler. Elle a laissé tout le monde lui tapoter le dos pendant un bref instant, puis elle est redevenue Christine Sinclair.

Maintenant dans le presseur avec Sinclair, la première question concerne évidemment le dossier. Sinc hausse les épaules – des choses plus importantes sur lesquelles se concentrer maintenant, dit-elle. pic.twitter.com/2AdNPi6i2e

Oui, juste les 185 buts, ¯ _ (ツ) _ / ¯.