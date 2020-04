Le record des éliminatoires de franchise d’Allen Iverson 55 sur les Hornets

Avec la NBA dans une pause indéfinie en raison de COVID-19, nous continuons notre regard quotidien sur l’histoire des Philadelphia 76ers. Nous continuons chaque jour notre chemin dans l’histoire des Sixers alors que nous cherchons à combler le vide laissé par l’absence de basket-ball.

Cette édition nous ramène aux séries éliminatoires de la NBA 2003 lorsque les 3 têtes de série des Sixers se sont dirigés vers les séries éliminatoires pour accueillir les Hornets de la Nouvelle-Orléans dirigés par la talentueuse zone arrière du Baron Davis et David Wesley ainsi que de Jamal Mashburn. Ce ne serait pas une tâche facile pour les Sixers à domicile. Bien sûr, lorsque vous avez Allen Iverson, il rend tout facile.

20 avril 2003

Le First Union Centre – l’un de ses nombreux noms – se balançait cette nuit pour commencer les séries éliminatoires. Les Sixers venaient de terminer une saison régulière 48-34 et ils cherchaient à reprendre la forme qui les avait menés à la finale de la NBA deux ans auparavant. Iverson s’est assuré qu’ils descendaient du bon pied pour commencer la série.

Le garde de 6 pieds de Georgetown était dans une zone. Il était enfermé dans un endroit où seuls les grands vont et c’était comme ça tout au long du match. Iverson a laissé tomber un record des séries éliminatoires de la franchise Sixers avec 55 points sur un tir de 21 pour 32, 3 pour 5 en profondeur et 10 pour 11 de la ligne de faute tout en distribuant huit passes décisives. Ce fut une performance incroyable d’un joueur spécial.

Bien sûr, il a joué avec la foule et il leur a ensuite donné de l’amour:

Quand je suis là-bas sur le terrain de basket devant 20 000 personnes, et je fais des tirs et ils sont dedans et sautent et applaudissent, c’est de cela que je tire la chair de poule. Parce que je sais que lorsque ces gens quitteront cette arène, cela pourrait être quelque chose qu’ils chériront pour le reste de leur vie.