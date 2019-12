Le refus obstiné des Cowboys de gagner peut avoir mis fin à leurs espoirs en séries éliminatoires

Le seul chemin des Cowboys vers les séries éliminatoires est de gagner le NFC East. Ils ont peut-être vidé ce scénario dans les toilettes en s'inclinant face aux Eagles lors de la semaine 16.

La défaite de 17-9 n’élimine pas Dallas, mais elle a remis le plomb de la division à Philadelphie avec une semaine à jouer. Les Cowboys doivent maintenant battre Washington et espérer que les Eagles s'inclineront face aux 4-11 Giants lors de la semaine 17.

Toute la saison 2019 des Cowboys a été définie par des étendues de brillance qui sont rapidement ruinées par l'équipe qui se frotte les pieds. À peine une semaine avant la défaite contre les Eagles, les Cowboys ont réalisé leur meilleure performance de la saison lors d'une éruption 44-21 contre les Rams. C'était un aperçu de ce que Dallas peut faire lorsque l'attaque et la défense jouent bien le même jour.

Cette victoire a été suivie par les Cowboys offrant une performance sans vie dans ce qui aurait pu être une victoire de la NFC East. Après le match, les Eagles, le porteur de ballon Miles Sanders, ont parlé de Philadelphie en sachant à quel point les enjeux étaient élevés. Pendant ce temps, l'ailier défensif des Cowboys, DeMarcus Lawrence, a déclaré: "le talent sans direction n'est rien du tout", une déclaration qui résume l'année de l'équipe, qu'il le veuille ou non.

La saison était en jeu pour les deux équipes, mais seuls les Eagles ont joué avec un sentiment d'urgence. La perte était un microcosme de la saison frustrante des Cowboys dans son ensemble:

4 façons dont les Cowboys l'ont fait exploser contre les Eagles

Lorsque les Cowboys et les Eagles se sont rencontrés pour la première fois lors de la semaine 7, Dallas n'a eu aucun problème à déchirer la défense de Philadelphie. Dans une victoire de 37-10, Ezekiel Elliott avait 111 verges au sol et Dak Prescott a lancé pour un touché et a couru pour un autre.

Au cours des deux mois qui ont suivi cette perte, Philadelphie a subi une litanie de blessures. Le receveur Alshon Jeffery s'est rendu dans la réserve des blessés plus tôt en décembre, et les Eagles étaient sans Nelson Agholor, Lane Johnson et Jordan Howard lors de la semaine 16. D'une manière ou d'une autre, cette version beaucoup plus cognée de l'alignement de Philadelphie a battu les Cowboys.

Voici quelques façons:

1. Les récepteurs des Cowboys ont tout laissé tomber

À la fin de la partie, Dallas comptait six gouttes au total. Certains sont venus au moment le plus inopportun possible. Juste avant la mi-temps, Amari Cooper a laissé tomber une passe qui aurait donné lieu à un premier essai près du milieu de terrain:

La chute de Michael Gallup dans les dernières minutes du match avait un degré de difficulté beaucoup plus élevé. Mais son erreur a coûté aux Cowboys au moins 35 mètres en position de champ:

À maintes reprises, quand il y avait une pièce à jouer, les récepteurs des Cowboys ne pouvaient pas faire le travail.

2. Dak Prescott navigué plusieurs passes au-dessus des têtes des récepteurs

Le jeu qui hantera probablement le plus les Cowboys de la défaite contre les Eagles a été Prescott renversant Tavon Austin en fin de match. Ce qui aurait dû être un atterrissage facile de 75 mètres au lieu de cela est devenu incomplet:

C'était l'un des rares ratés de Prescott. Il a également raté Cooper en deuxième mi-temps sur un tiers de passe qui aurait mis les Cowboys sur le territoire de Philadelphie.

Prescott a raté le temps d'entraînement pour la première fois de sa carrière avant la semaine 16 en raison d'une blessure à l'épaule. Il a été retiré du rapport de blessure plus tard dans la semaine.

Après le match, Prescott n'a pas voulu blâmer son épaule pour son inexactitude.

Dak Prescott a déclaré que sa blessure à l'épaule n'a pas eu d'impact sur son jeu aujourd'hui: "J'ai raté quelques lancers. Je ne peux pas dire que j'ai mal ou que je l'ai ressenti dans mon épaule. Cela aurait pu être un manque de représentants cette semaine, qui sait? ce n'était vraiment pas mon épaule. Ce n'était rien de ce que je ressentais. Je me sentais bien. "

– Jon Machota (@jonmachota) 23 décembre 2019

Pourtant, a terminé la journée avec seulement 25 passes sur 44. Les six gouttes ont nui à son total de lancers, mais il ne s'est pas non plus rendu service.

3. La défense n'a pas beaucoup cassé, mais elle s'est beaucoup pliée

Garder les Eagles à 17 points aurait probablement dû être suffisant pour que les Cowboys gagnent. Renoncer à 431 verges d'infraction totale n'a pas aidé la cause de l'équipe.

Avec l'offensive de Philadelphie capable de rogner régulièrement à la défense de Dallas, les Eagles ont terminé avec plus de 36 minutes de possession. Les Cowboys ont eu le ballon pendant moins de 24 minutes.

Après que les Cowboys aient retourné le ballon lors des downs avec moins de deux minutes à faire, les Eagles ont pu obtenir deux premiers downs supplémentaires pour mettre le match sur la glace. Le dernier poignard était une course de 38 verges pour Miles Sanders qui aurait pu être un touché s'il l'avait voulu.

Les Cowboys sont parmi les pires de la NFL à forcer les revirements et n’ont pu en obtenir un des Eagles.

4. Jason Garrett (surprise, surprise) a retenu l'équipe

Pour entamer la deuxième mi-temps, les Cowboys ont régulièrement pénétré le territoire des Eagles avant que le disque ne se termine par un chiffre d'affaires. Sur un troisième et court, le porteur de ballon recrue Tony Pollard a tenté de creuser son chemin pour un premier essai, mais a perdu le ballon et il a été récupéré par les Eagles.

Pollard a été un solide changement de rythme pour les Cowboys et a réussi 131 verges au sol au cours de la semaine 15. Cependant, son échappé contre les Eagles – l'une des deux seules fois où il a touché le ballon pendant tout le match – est venu dans une situation sur mesure. fait pour Elliott.

C'était aussi un mystère pourquoi Cooper était absent pour certains des moments les plus importants du jeu. Garrett a essayé d'expliquer aux médias que la fatigue était un facteur. Cela semble être un tronçon étant donné qu'il était parti presque tout le dernier disque du match.

Jason Garrett vient de dire qu'Amari Cooper n'a pas été blessé dans le match. A essayé de blâmer la fatigue, mais les médias lui ont rappelé qu'Amari était absent pour plusieurs pièces.

Je suis absolument abasourdi @ 1053thefan.

– Shan Shariff (@ 1053SS) 23 décembre 2019

Les cuivres Cowboys ont essayé de clarifier davantage l'absence de Cooper, mais ne l'ont pas rendu moins déroutant.

Une source #Cowboys conteste la notion de WR Amari Cooper. Au lieu de cela, ils voulaient donner un coup de pied à Tavon Austin dans les DB parce que les Eagles avaient du mal à faire des petits gars rapides. Ils sont passés en mode pressé, ils ont donc dû attendre pour remettre Cooper en place. «Changement de rotation, pas de banc.»

– Jane Slater (@SlaterNFL) 23 décembre 2019

Le dernier jeu offensif des Cowboys a été une passe incomplète dans la zone des buts à Gallup avec Cooper et Randall Cobb sur la touche. Garrett est sur une glace mince depuis longtemps et sa prise de décision était de nouveau discutable au cours de la semaine 16.

Un voyage en séries éliminatoires n'est pas impossible, il est tout simplement peu probable

Les chances sont maintenant contre les Cowboys. Pour entrer dans les séries éliminatoires, ils ont besoin de:

Une victoire contre Washington

Les Giants pour battre les Eagles

Il est difficile de savoir quelle équipe Cowboys se présentera chaque semaine, mais ils devraient gérer Washington avec facilité. La partie difficile du scénario espère que New York pourra battre les Eagles. Cependant, les Giants ont remporté des matchs consécutifs après une défaite en prolongation contre Philadelphie lors de la semaine 14. Cela laisse un peu d'espoir à Dallas.

Selon ESPN, les Cowboys ont encore plus d'une chance sur quatre de gagner, même si ce serait beaucoup plus élevé s'ils gagnaient des matchs serrés.

Les Cowboys ont maintenant une fiche de 1-6 en une possession cette saison, le deuxième pire de la NFL (les Bengals ont une fiche de 0-8).

Les Cowboys ont encore 28% de chances de gagner le NFC East, par FPI. Cela nécessite une victoire des Cowboys et une défaite des Eagles la semaine prochaine. pic.twitter.com/O730K2J686

– ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 23 décembre 2019

Si les Eagles peuvent éviter le désastre, les Cowboys rateront les séries éliminatoires. C'est inexplicable pour une équipe qui est entrée dans la semaine classée dans le top 10 en défense totale et n ° 1 en attaque.

La défaite contre les Eagles était tout ce qui ne allait pas chez les Cowboys 2019, tous résumés en un seul match. Une équipe suffisamment talentueuse pour être candidate à la post-saison était son pire ennemi du début à la fin.

Les Cowboys ont slalomé entre imparable et complètement inepte toute la saison. Ils ont choisi le pire moment possible pour passer une journée horrible, et cela leur a probablement coûté leurs chances d’après-saison – et le mandat de Garrett en tant qu’entraîneur aussi.