Le repêchage de la NFL 2020 sera différent. Cela nuit aux perspectives moins connues

La NFL, comme la plupart des pays, est bloquée en raison de la pandémie de coronavirus. Aucune entreprise n’est autorisée dans les installations d’une équipe, à l’exception de la réadaptation médicale. Les joueurs, les entraîneurs, les front-office et les propriétaires sont chargés de remplir leurs différents rôles hors campus. Cela comprend la préparation du repêchage de la NFL 2020.

Le projet reste dans les délais du 23 au 25 avril. Il ne se tiendra pas à Las Vegas, mais les choix seront toujours annoncés à la télévision, même si personne ne sera là en personne. La plupart du temps, les équipes continuent de fonctionner comme d’habitude, à part que la plupart de leur personnel ne peut pas se réunir dans la même salle pour examiner leur projet de tableau. Cependant, ce n’est pas comme d’habitude pour un large éventail de joueurs qui entrent dans ce projet. L’annulation des journées professionnelles, des revérifications médicales et des 30 premières visites va modifier le repêchage des joueurs.

J’ai parlé avec des agents, des éclaireurs et des entraîneurs, et tous ont convenu que ce projet sera différent de tout autre depuis l’ère des moissonneuses-batteuses.

Quatre parties du processus d’avant-projet qui ont changé cette année

Voici les domaines qui seront les plus touchés avant le projet.

1. Questions mesurables

Il y a ces prospects sans paramètres mesurables confirmés, soit parce qu’ils ont sauté des matchs des étoiles et / ou la moissonneuse-batteuse, soit parce qu’ils ont été blessés et n’ont pas participé. Sans jours professionnels et revérifications médicales, ces mesures ne seront jamais complètes et pourraient être la pièce manquante pour un joueur en cours de repêchage.

Il peut sembler mesquin de baisser la note de repêchage de quelqu’un parce que vous n’avez pas un bon poids dessus, mais il y a des équipes qui recherchent des joueurs qui correspondent à un moule physique avant de pouvoir être repêchés.

2. Revérifications médicales

Cela pourrait être une préoccupation pour les joueurs qui ont été blessés dans la moissonneuse-batteuse ou qui n’étaient pas en mesure de jouer dans la moissonneuse-batteuse, mais qui auraient pu le faire lors de leur journée professionnelle. Contrairement aux activités sur le terrain, que les scouts veulent souvent voir de leurs propres yeux, les médecins de l’équipe de la NFL feraient confiance à une conversation téléphonique avec le médecin qui prend soin du joueur, car ces médecins n’ont rien à gagner d’être malhonnêtes.

Donc, si les dauphins appellent le médecin de Tua Tagovailoa pour une mise à jour, et il leur donne le clair, ils sont susceptibles de croire que, plutôt que son entraîneur disant à un éclaireur, Tagovailoa est en bonne santé. Mais, Tagovailoa est un excellent quart-arrière avec plusieurs années de film à l’Alabama et avec un talent hautement projetable. Cela ne devrait pas lui faire de mal.

Cependant, cela blessera un joueur comme le receveur de la Caroline du Sud, Bryan Edwards, qui n’a pas pu s’entraîner à la moissonneuse-batteuse en raison d’une blessure au pied et ne peut pas subir de contrôle médical. Les équipes n’auront pas de nouvelles données sur son pied. C’est un joueur avec un potentiel pour le Jour 2 qui va probablement tomber au bas du Jour 3.

3. Journées professionnelles

Le fabuleux documentaire de HBO Belichick & Saban: The Art of Coaching se concentre sur la relation entre l’entraîneur-chef de l’Alabama Nick Saban et l’entraîneur-chef des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Bill Belichick. Dans le documentaire, que tout le monde devrait regarder, les entraîneurs discutent de l’importance des journées professionnelles. Belichick explique qu’un projet de profil sur un joueur est composé de 100 pièces de puzzle, sa journée professionnelle étant une ou deux de ces pièces. Ceux-ci peuvent être plus comme 10-20 pièces si un joueur est relativement inconnu.

Une journée pro est un événement de formation qui se déroule sur les campus universitaires, où les joueurs de la division I accueillent l’école ET les joueurs des écoles FCS (1-AA) et des divisions II et III à proximité peuvent s’entraîner devant les scouts et le personnel du front office. Les tests de moissonneuse-batteuse, y compris un tiret de 40 verges, sont effectués, ainsi que des exercices spécifiques à la position.

Pour de nombreux joueurs qui n’ont pas assisté à la moissonneuse-batteuse, et en particulier ceux des écoles de niveau inférieur, c’est la première fois qu’ils s’entraînent devant des équipes de la NFL. En outre, le personnel de la NFL peut parler et interviewer les joueurs qui n’ont pas reçu d’invitations à des combinés ou à des étoiles.

Pour contourner le manque de journées professionnelles, nous avons vu des joueurs publier des vidéos de leurs propres entraînements, mais selon les éclaireurs, ce n’est pas idéal. Un éclaireur m’a dit que même s’il pouvait regarder l’entraînement en vidéo et avoir une idée de comment ça se passait, il préférait voir comment le corps bouge de ses propres yeux, comme les éclaireurs l’ont toujours fait. Ils peuvent utiliser leur souvenir des types de corps et des mouvements précédents pour classer chaque joueur, et s’ils ne peuvent pas les voir en personne, il est difficile de faire ces comparaisons.

4. 30 premières visites

Outre la journée pro, l’autre activité qui a été annulée était le top 30 des visites. La plupart des années, les équipes peuvent amener jusqu’à 30 joueurs dans leurs installations pour des visites d’avant-projet. Les équipes peuvent toujours mener ces entretiens par téléphone ou par chat vidéo cette année, mais elles sont limitées à une heure chacune et ce n’est pas la même chose que de se rencontrer en personne pour avoir une idée de quelqu’un.

Normalement, il y a un temps presque illimité pour rencontrer les entraîneurs lors de ces visites. Les prospects peuvent impressionner le personnel d’entraîneurs avec leur capacité à comprendre les jeux et peuvent répondre à toutes les questions persistantes du front office sur le caractère et la place dans leur franchise. Il y a des joueurs qui comptent sur ces rencontres pour améliorer leur position auprès des équipes. Ces visites sont une petite pièce du puzzle, mais sans elles, vous avez perdu cinq pièces dans le puzzle. L’image devient moins claire.

Cinq effets d’entraînement pour les perspectives de cycle inférieur dans ce projet de classe

Maintenant que nous avons une meilleure idée de la façon dont le processus d’avant-projet a changé cette année, je peux énumérer les effets réels que cela aura sur les joueurs dans les tours 5-7 et au-delà. Les perspectives très bien notées ne sont pas du tout affectées. Leur stock de tirant d’eau est principalement gravé dans la pierre, à moins qu’il n’y ait un problème médical possible qui les ferait tomber d’un tour.

1. Il y aura moins de “vols” dans le projet

Tous ceux avec qui j’ai parlé étaient le plus d’accord avec ce point. Sans les antécédents appropriés de certains joueurs dans les petites écoles, les équipes choisiront probablement de recruter des joueurs d’une école FBS, ou même d’une école Power 5, car ils ont plus d’informations à leur sujet. Ils ont plus de films contre les meilleurs joueurs, ont tous les paramètres mesurables et ont pu les voir en personne pour interviewer et prendre des images de leur morphologie. Si vous êtes un joueur du FCS qui ne peut pas impressionner via une journée pro, vous êtes gêné par cette opportunité perdue.

Il est important de noter que ce n’est pas toujours une mauvaise chose. Les agents de ces joueurs diraient qu’un «choix de huitième ronde» (agent libre non repêché) est préférable pour votre situation contractuelle, ce qui est vrai. Il y a moins d’argent sur le front-end, mais les UDFA ne sont enfermés que dans un contrat de trois ans au lieu des quatre ans standard pour les joueurs repêchés. Cela signifie qu’ils sont plus rapides à libérer l’agence.

2. Pas d’yeux = pas de courant d’air

J’en suis un exemple fabuleux. J’étais un choix de fin de septième ronde – n ° 241 sur 252 joueurs. J’ai été repêché par la seule équipe, les Panthers, qui m’a aidé lors de notre journée professionnelle. Dave Magazu était le seul entraîneur de l’OL lors de ma journée professionnelle et il m’a travaillé pendant 45 minutes.

Vers la fin du brouillon, lorsque les scouts demandent aux entraîneurs de contribuer à un éventuel choix de brouillon, cette connexion personnelle ne sera pas là cette année. Je suis convaincu que je n’aurais pas été rédigé si cette relation avec Magazu n’avait pas existé, si petite soit-elle.

3. Film, film, film régnera

Vous connaissez le joueur moyen avec une excellente combinaison ou une journée professionnelle qui est repêché au cinquième tour? “Il est maintenant non repêché”, m’a dit un agent.

Ce sont les joueurs qui n’ont pas brillé sur le film comme ils auraient dû, mais ont convaincu les éclaireurs, et plus probablement les entraîneurs, qu’ils sont des étalons en raison de leurs attributs physiques et de leurs interviews. Cette année, ils ne seront pas repêchés aussi haut, car les éclaireurs devront davantage compter sur le film. Au lieu d’être coincés dans la salle de guerre pendant des semaines, les éclaireurs sont maintenant chez eux comme nous autres qui étudions le film.

4. Aucun contrôle médical ne blesse les joueurs moins connus

Pour les premiers choix, et je continue à utiliser Tagovailoa comme exemple, ce n’est pas un problème. Son talent l’emporte sur ses préoccupations de blessure. Mais ceux qui ont une reconnaissance de nom inférieure, qui ne sont pas en mesure d’obtenir un contrôle médical à Indianapolis, seront affectés négativement. Lorsque vous êtes un choix plus tard, les problèmes médicaux deviennent d’énormes drapeaux rouges.

Les joueurs qui sont maintenant en bonne santé, mais qui ont peut-être raté un match ou une combinaison d’étoiles, ne peuvent pas avoir leur chance lors de la journée pro. Habituellement, c’est là qu’ils prouvent aux scouts, en personne, qu’ils sont en bonne santé. Mais aucun test physique et aucun antécédent médical complet signifie qu’ils pourraient ne pas être rédigés du tout.

5. Les visites préliminaires devraient également aider les UDFA

J’ai trouvé cela intéressant lors de mes discussions et c’est quelque chose que je ne savais pas. Ces 30 premières visites ne sont pas toujours réservées aux joueurs qu’une équipe peut vouloir rédiger. Deux ou trois de ces joueurs sont en fait des cibles d’agent libre non repêchés, et les visites sont utilisées pour les recruter au cas où ils ne seraient pas repêchés.

Pour en revenir à mon repêchage, j’ai reçu des appels pendant les sixième et septième rondes d’entraîneurs de ligne offensive. Ils ont essayé d’utiliser la «relation» que nous avons formée lors de la moissonneuse-batteuse ou du match des étoiles pour me faire signer avec eux si je n’avais pas été repêché.

Cette année, cela ne peut pas arriver. Il pourrait s’agir davantage d’un ouest sauvage pour les UDFA.

Comme vous pouvez le voir, le projet de cette année sera différent. Les équipes qui ont fait le fond à l’automne, ont établi des liens avec les entraîneurs des collèges et sont mieux préparées. Mais ce qui semble être un inconvénient mineur pour certains pourrait être un inconvénient énorme pour d’autres – en particulier, les choix de repêchage marginaux qui sont les plus touchés par l’annulation des événements.