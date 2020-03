Le repêchage NBA 2020 aura-t-il toujours lieu après la saison NBA?

De nombreuses conversations ont eu lieu au cours de la semaine dernière sur la façon dont, ou même si, la NBA termine sa saison régulière et ses éliminatoires, peu a été discuté des autres aspects de la saison NBA qui ont été repoussés. L’agence libre et le repêchage NBA seront repoussés et leur statut est tout aussi incertain que le reste de la ligue.

La situation est particulièrement unique car toutes les perspectives de repêchage seront non seulement dans les limbes avec le reste de la ligue, mais seront également au chômage jusqu’à ce que la ligue retienne le repêchage.

Lors d’une interview avec Rachel Nichols sur son podcast The Lowe Post, Zach Lowe d’ESPN a noté les questions entourant le projet mais, comme pour tout le reste, n’a pas été en mesure de fournir beaucoup de clarté.

«La plupart des gens à qui je parle pensent qu’ils n’auront pas de repêchage avant la fin de la saison, peu importe quand. Je ne sais pas si c’est vrai. C’est juste ce que les gens pensent. C’est exactement ce qu’ils ont entendu. Personne ne sait.”

Pour un joueur comme LaMelo Ball, cela pourrait être une longue pause. Le dernier match joué par Ball a eu lieu fin novembre. Étant donné dans quelle mesure le calendrier de la NBA pourrait être repoussé cette saison et comment il pourrait affecter le début de la saison 2020-21, il pourrait s’écouler plus d’un an entre les matchs compétitifs de Ball.

Et il n’est pas le seul sur ce bateau. James Wiseman a joué pour la dernière fois à Memphis à la mi-novembre et passera presque certainement un an entre les matchs. RJ Hampton a rejoint Ball en NBL la saison dernière et a également subi une blessure de fin de saison à la mi-janvier. Son retard ne sera peut-être pas aussi long mais sera toujours important.

Ce sont toutes des eaux très inconnues pour la ligue et les joueurs qui y participent ou qui y entrent. C’est également une situation de non-gain pour toutes les parties impliquées. Avoir des joueurs qui ne jouent pas à des jeux depuis plus d’un an n’est pas génial, mais c’est de petites pommes de terre par rapport à ce qui se passe dans le monde.

.