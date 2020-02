Le repos de Kemba Walker est plus de préparation aux séries éliminatoires que de «long terme»

Le meneur de jeu des Boston Celtics, Kemba Walker, joue beaucoup au basket-ball depuis qu’il a signé avec sa nouvelle équipe, et prévoit de jouer beaucoup plus que d’habitude.

Le produit UConn a eu une carrière de courte saison jusqu’à présent (sauf, bien sûr, cette course historique avec son équipe collégiale, même si cela ne fait rien en comparaison d’une saison NBA régulière à 41 matchs).

Et en parlant de saisons NBA, bien qu’il ait été l’un des joueurs les plus durables de la ligue au cours de sa carrière, il a manqué beaucoup de temps ces derniers temps.

Le plus gros de sa carrière depuis 2014-2015, en fait, quand il a déchiré un ménisque et a manqué six semaines en tant que Charlotte Hornet.

En plus de cela, Walker a joué dans au moins 73 des 82 matchs de sa carrière (à l’exception de la saison 2011-12 raccourcie par le lock-out de son année recrue, qu’il a jouée tous).

Mais il a rarement joué plus de 82 matchs en une saison, en comptant les séries éliminatoires; en fait, son total de séries éliminatoires le plus élevé n’a été que de sept matchs, lorsque les Hornets ont pris une franchise de Miami Heat à leur deuxième saison sans LeBron James au bord du gouffre avant de tomber dans une éruption lors du septième match.

Cette saison-là, Walker a disputé 81 des 82 matchs de saison régulière pour un total de 88.

Cet été, le natif du Bronx a joué autant de matchs que l’équipe des États-Unis lors de la Coupe du monde FIBA ​​2019 – sans compter les essais supplémentaires ou les matchs hors concours.

Donc, si l’on considère le fait que Boston espère jouer au moins huit matchs supplémentaires dans les éliminatoires de la NBA 2020 (et devrait avoir de bonnes chances de le faire), il est logique que l’ancien Husky ne soit pas particulièrement inquiet avait besoin de retirer plus de matchs que toute autre saison saine que 2013-2014.

“J’ai joué beaucoup au basket-ball de l’été à maintenant”, a expliqué Walker sur la raison pour laquelle il avait besoin de temps libre pour reposer son genou douloureux (via Mark Murphy du Boston Herald). “Juste beaucoup de matchs, je veux dire, c’est exactement ce qui se passe au cours d’une saison NBA.”

“C’est dur. Je suis un concurrent. J’adore jouer, surtout contre des équipes comme Philly qui sont une super équipe… Donc, c’est définitivement une décision difficile pour moi de ne pas jouer avec celle-ci. Mais à la fin de la journée, je dois juste regarder le long terme. Nous cherchons à nous rendre aux séries éliminatoires et à courir, donc je dois voir les choses de cette façon. “

“Je dois juste prendre soin de moi, ce que je fais au mieux de mes capacités. Mais je dois continuer à le faire », a-t-il ajouté.

Alors que les Celtics ont prouvé qu’ils peuvent battre des joueurs comme les Philadelphia 76ers sans le starter, il est judicieux de ne pas pousser trop fort pour les matchs qui n’auront finalement pas trop d’impact sur les séries éliminatoires.

L’entraîneur-chef Brad Stevens a noté qu’il n’était pas considéré comme particulièrement grave, bien qu’il s’agisse d’un problème récurrent qui mérite d’être traité avec prudence.

Walker a siégé contre les Sixers et ratera probablement au moins un autre combat, Boston étant ensuite contre les humbles Atlanta Hawks, actuellement à égalité pour le deuxième record de la ligue et occupant la dernière place dans l’Est.

“Je ne sais pas comment ils l’ont officiellement étiqueté, mais cela se poursuit toute l’année”, a déclaré Stevens.

«Et il a raté, je pense, un match plus tôt ce mois-ci. Mais ça a explosé. On pouvait dire qu’il n’avait pas eu son éclat normal l’autre jour. Je ne pense pas que ce soit quelque chose que nous pensons être une chose à long terme à long terme, mais nous devrons certainement le gérer. “

Étant donné les attentes d’une course éliminatoire profonde pour Boston et le kilométrage supplémentaire que le joueur de 29 ans a mis à genoux cet été, le repos est absolument crucial – peut-être même lorsque les parties du corps ne font pas mal, si le reste de l’équipe est en place à l’adversaire en son absence.

C’est toujours un équilibre délicat entre offrir aux fans l’expérience complète qu’ils ont payée et équilibrer les objectifs à plus grande échelle de la franchise.

Peut-être que plus de nuits où le produit Connecticut déplace simplement la roche un peu en arrière-plan peuvent être un compromis si le besoin s’en faisait sentir à l’avenir.

Une chose, cependant, est certaine – quelle que soit la distance parcourue par cette équipe en séries éliminatoires, elle ira plus loin avec un Walker en bonne santé.

