Le retard olympique est le dernier coup de poing dans un monde habitué au sport, source d’espoir – The Athletic

L’espoir effronté de revenir à quelque normalité que ce soit a rendu décourageant de vraiment traiter l’effet que le coronavirus a eu sur tous les aspects de notre vie. Cette pandémie a perturbé, retardé et écarté les distractions qui nous unissent, en particulier le sport.

Nous voulons que les jeux reviennent, nous en avons besoin, mais ils ne sont pas à l’abri de ce qui se passe. Et c’est ce qui rend cette époque si déconcertante. L’interprétation de l’hymne national par Whitney Houston au Super Bowl en 1991 a rassuré et fierté les Américains lors du premier conflit irakien. Les Yankees ont aidé New York à avancer après le 11 septembre. Les Saints ont réuni la Nouvelle-Orléans après Katrina. Vous pouvez trouver d’innombrables autres exemples, mais c’est ce que font ces jeux – en plus de donner aux communautés dispersées un objectif commun, de donner aux générations une expérience partagée de joie, de triomphe et de chagrin.

