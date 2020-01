Le retour au deuxième semestre est insuffisant alors que Toronto survit à l’OKC 130-121

Ils ont presque réussi.

En baisse de 30 à la fin du deuxième quart-temps, Oklahoma City a réussi un autre retour en deuxième mi-temps qui lui a permis de faire match nul en quatre minutes avec 2:09 à jouer.

Mais les Raptors ont terminé sur une séquence de 7-0 pour échapper au Chesapeake Energy Arena avec une victoire de 130-121 mercredi soir.

Toronto comptait sept joueurs à deux chiffres, dont l’ancien attaquant du Thunder, Serge Ibaka, qui a terminé avec 15. Les Raptors étaient menés par Norman Powell, qui est sorti du banc pour marquer 23.

Le meilleur buteur d’Oklahoma City a également quitté le banc, Dennis Schroder étant à la hauteur de sa réputation d’un des sinon le meilleur sixième homme du pays. Schroder a marqué un sommet de 25 matchs avec 10 tirs sur 17 et a réussi 5 de ses 10 tentatives de trois points.

Un match retiré de son triple-double historique, Shai Gilgeous-Alexander a marqué 21, saisissant six rebonds, récoltant six passes décisives et créant trois interceptions.

Trois autres joueurs étaient à deux chiffres pour OKC, Danilo Gallinari avec 23, Mike Muscala avec 17 et Chris Paul avec 16.

Steven Adams n’a joué que sept minutes et, selon Joe Mussatto de The Oklahoman, a été exclu à la mi-temps avec une contusion au genou droit. Sans Adams, et manquant déjà Nerlens Noel qui est toujours sur la touche avec une entorse de la cheville, Toronto a dominé les points dans la peinture, devançant Oklahoma City 62-48.

Les Thunder et les Raptors partagent leur série de saison régulière, ils ne joueront pas l’un contre l’autre pour le reste de l’année.

Oklahoma City tombe à 23-18 et est de retour en action vendredi quand ils accueillent le Miami Heat.

