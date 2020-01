Le retour de Denver en prolongation prolonge la séquence de défaites des Warriors, 134-131

Pendant les 46 premières minutes du match à domicile des Warriors contre les Denver Nuggets, le match semblait se pencher vers un bouleversement de Golden State. Cependant, un solide dernier quart-temps des Nuggets a effacé l’avance des Warriors de 19 points, ce qui a entraîné le match en prolongation.

Dans la période supplémentaire, les Warriors ont été submergés par les espoirs des séries éliminatoires de la Conférence de l’Ouest. Malik Beasley, Michael Porter, Jr. et Nikola Jokic ont tous ajouté 10 points au quatrième quart, assez pour amener les Warriors en difficulté en eau profonde.

Denver a géré les affaires en prolongation, scellant la victoire de retour à San Francisco, 134-131. La défaite marque la dixième défaite consécutive des Warriors et l’équipe est toujours sans victoire depuis le début de la nouvelle année 2020.

Sept membres différents de Golden State ont marqué à deux chiffres, avec Damion Lee et Alec Burks en tête avec 21 et 25 points, respectivement. L’effort collectif de Golden State n’a pas suffi à ralentir le duo des Nuggets de Beasley, 28 points et Will Barton, 31 points.

Golden State aura l’occasion de mettre fin à la séquence de défaites lorsque le Orlando Magic se rendra au Chase Center.

Démarrage rapide

Une première source de difficultés pour les Golden State Warriors tout au long de la saison 2019-2020 a été leur lent trimestre. Golden State est sorti de la porte lentement dans de nombreux concours cette saison, mais contre Denver, c’était le contraire.

Damion Lee, D’Angelo Russell et Jordan Poole ont combiné 21 points pour surclasser l’ensemble de la formation des Nuggets seuls dans le premier quart. L’équipe a tiré à 50% du terrain et ajouté sept points à 3 points pour éliminer Denver du saut. Les Warriors ont grimpé à une avance de 34-19 en première période pour donner le ton pour le reste du combat.

Finition lente

Dès que les Warriors ont commencé le jeu, les Nuggets ont allumé les choses quand cela comptait à la fin. Denver a perdu 40 points au cours de la dernière période pour réduire son avance de 12 points au quatrième trimestre.

Au quatrième quart, Russell n’a pas pu trouver la glace dans ses veines, marquant seulement quatre points et retournant le ballon une fois dans une situation critique.

Les Warriors ont tiré un misérable 30% du terrain, tandis que Denver a puni Golden State alors qu’ils étaient en baisse, tirant 68,2%. Recrue, Eric Paschall a renversé un pointeur tardif à trois pour donner l’avance à Golden State, mais ce n’était pas suffisant pour fermer Denver. La dernière période bâclée des Warriors a ouvert la porte aux Nuggets pour prolonger le match en prolongation.

Jordan Poole le découvre

Un point culminant d’une nuit décevante a été la recrue Jordan Poole qui a mis sur pied un autre match solide. Poole a enregistré sa troisième soirée de score à deux chiffres consécutifs, perdant 10 points sur un tir de 4 sur 9 sur le terrain. Poole a été un facteur important dans le démarrage rapide des Warriors, ajoutant deux marques au-delà de l’arc au premier quart hors du banc.

