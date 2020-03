Le retour de John Wall doit attendre l’année prochaine

Les deux dernières années de Mur de John ont été marqués par le malheur. L’une des meilleures bases de la NBA, le joueur du Assistants de Washington Il a souffert d’un ligament du genou déchiré au milieu de la saison 2018/19 et tout en essayant de se remettre de cette blessure et d’une tragédie familiale, le tendon d’Achille de son autre jambe a été coupé.

Plus d’un an s’est écoulé depuis, mais Wall n’est pas seulement encore complètement rétabli. Malgré le fait qu’il existe des vidéos de lui jouant au basket-ball décontracté, sa configuration prendra beaucoup plus de temps et il ne jouera pas pendant la saison 2019-20, indépendamment du moment où il reprendra et sous quelle forme.

Oui, cela fait plus d’un an que John Wall a rompu son Achille gauche et le hiatus NBA fournira un écart encore plus long de la blessure. Mais cette interruption imprévisible du calendrier peut faire plus pour entraver sa réadaptation que pour l’aider: https://t.co/Lw8l7rBhHh

– Candace Buckner (@CandaceDBuckner) 25 mars 2020

Cela a été déclaré Tommy Sheppard, le Wizards GM, dans une interview au Washington Post. L’exécutif a déclaré: “Nous avons toujours dit que nous ne pouvions pas attendre que John joue, mais la saison prochaine et je pense que cela continuera d’être notre attitude.” De plus, il a avoué que “nous sommes très impatients de voir John Wall habillé pour jouer l’année prochaine et je ne pense pas que quelque chose changera cela.”

Avec certains Wizards qui pourraient essayer de se qualifier pour les éliminatoires mais qui regardent bien en dessous des Milwaukee Bucks dans un affrontement hypothétique au premier tour, forcer Wall à revenir au milieu d’une équipe jeune et en reconstruction n’a pas beaucoup de sens. Que la base revienne saine, en condition et prête à revenir pour nous ravir tous serait la meilleure nouvelle pour Washington et pour le joueur lui-même.

.