Le retour de la NBA en juin laisserait de la place pour un retour précoce de Kevin Durant

Après que les Centers for Disease Contol and Prevention ont annoncé leur recommandation qu’aucun événement composé de 50 personnes ou plus ne se tienne au cours des huit prochaines semaines aux États-Unis, il est devenu clair que la NBA devrait tenir les éliminatoires de la NBA 2020 au plus profond de l’été si un champion devait être couronné.

Quelques jours seulement se sont écoulés depuis la suspension des matches de la ligue, mais les joueurs et les fans ressentent déjà l’impact. Et ce n’est pas comme s’ils avaient la Ligue majeure de baseball, la Ligue nationale de hockey ou un autre sport majeur vers lequel se tourner. Ils seront tous mis en attente et seront affectés par la recommandation du CDC.

À ce stade, Adrian Wojnarowski d’ESPN rapporte que la NBA envisage la possibilité de reprendre le jeu de la mi-juin à la fin juin, “comme un meilleur scénario”. Cela pourrait conduire à la finale de la NBA 2020 jusqu’en août.

Si les jeux reprennent en juin, cela pourrait permettre à Kevin Durant de faire ses débuts aux Brooklyn Nets en 2019-2020.

Même si la NBA décidait de reprendre les choses dès le début de la post-saison – qu’ils suivent ou non les conseils de Spencer Dinwiddie – les Nets seraient dans le mélange. Brooklyn était l’équipe n ° 7 de la Conférence Est à l’arrêt de jeu. Et juin est bien passé lorsque le premier tour des éliminatoires de la NBA aurait commencé – les finales de la NBA 2019 se sont terminées le 13 juin.

Mais ne vous attendez pas à ce que Durant réponde: «Reviendrez-vous cette année?» bientôt. Il trouve toujours des moyens de survivre sans le jeu comme le reste d’entre nous:

Pourtant, jusqu’à ce que la NBA annule la saison 2019-20 et les séries éliminatoires avec elle, il est maintenant possible de se demander si les fans des Nets verront Durant jouer dans un uniforme de Brooklyn cette année.

