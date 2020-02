Le retour de Stephen Curry avec les Warriors est retardé

Stephen Curry Il ne reviendra pas de sa blessure ce dimanche 1er mars. Bien qu’ils l’aient confirmé depuis Guerriers de l’état d’or, la base star de la franchise de San Francisco ne sera pas présente dans le duel contre le Assistants de Washington de Bradley Beal.

La nouvelle, avancée par Shams Charania, journaliste et initié de la NBA dans The Athletic and Stadium, puis confirmée par GSW dans un communiqué, informe que Curry est prêt à jouer à nouveau, mais qu’il a préféré continuer à s’entraîner au cours des prochains jours

Pour le moment, aucune date de retour spécifique n’a été établie. La déclaration précise seulement que son retour aura lieu au cours du mois de mars. Avec la qualification pour les éliminatoires presque impossible, manquer quelques matchs de plus ne signifiera pas un changement de plans au sein de la franchise californienne.

Stephen Curry a été déterminé et se prépare à jouer le 1er mars, mais les équipes ont déterminé vendredi qu’il ne reviendra pas dimanche contre. Assistants Les guerriers veulent que Curry ait plus de temps d’entraînement et le retour cible est incertain, selon des sources.

– Shams Charania (@ShamsCharania) 29 février 2020

Stpehen Curry est blessé depuis le 31 octobre 2019, lors de l’un des premiers matchs de cette saison régulière de la NBA, contre les Phoenix Suns de Ricky Rubio et Devin Booker, il s’est cassé la main gauche.

Les prochains matchs des Warriors sont les suivants: Phoenix Suns, Washington Wizards, Denver Nuggets, Toronto Raptors, Philadelphia 76ers, Los Angeles Clippers, Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks et encore Toronto Raptors.

Sans aucun doute, c’est l’un des calendriers les plus compliqués de ceux qui subsistent. Très probablement, jetant les deux premiers duels, Curry revient pour l’un de ceux nommés.

.