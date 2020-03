Le retour précoce de Kevin Durant n’est toujours “pas une attente” pour Nets

Bien que l’on s’inquiète de l’annulation ou non de la saison 2019-20 NBA et de l’impact de la suspension du jeu au-delà de cette saison, cette suspension temporaire pourrait fonctionner au profit de certaines équipes. Au début, il semblait que les Brooklyn Nets feraient partie de ces équipes.

Kevin Durant s’était auparavant exclu pour le reste de la saison 2019-20, bien avant le hiatus de la ligue, qui avait commencé à la suite du test de Rudy Gobert, le grand homme de l’Utah Jazz, qui avait été préalablement testé positif pour COVID-19. Avec la NBA qui envisage de redémarrer de la mi-juin à la fin juin comme meilleur scénario, il n’est pas hors de la possibilité de penser que Durant pourrait revenir.

Lundi, le directeur commercial de Durant, Rich Kleiman, a déclaré que le sujet n’était “même pas abordé”. Adrian Wojnarowski d’ESPN a suivi le sujet mardi sur “The Woj Pod” et a expliqué pourquoi il ne voyait pas Durant revenir non plus:

De toute évidence, les gens ont parlé de Kevin Durant à Brooklyn. On m’a dit que ce n’était pas une attente de son retour, même si j’ai entendu dire qu’il avait l’air plutôt bien là-bas que le plan n’était pas de le faire. Parce que rappelez-vous, vous reviendriez, vous auriez un très court délai, peu importe ce que vous faites, de la fin de cette saison à la saison prochaine, et ils vont faire attention avec lui maintenant. Cela pourrait-il changer? Je suppose que cela pourrait changer, mais pour le moment, le plan des Nets est de ne pas ramener Kevin Durant.

Mais Woj a ajouté:

Mais, mon garçon, ce serait – ce serait intéressant.

Ce serait certainement quelque chose – pour les fans des Nets et pour la ligue dans son ensemble.

.