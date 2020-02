Le Ringer classe la star des Sixers, Ben Simmons, au 13e rang des meilleurs joueurs de la NBA

Tout le monde a son avis sur les Philadelphia 76ers. Certains croient que Ben Simmons et Joel Embiid ne peuvent pas jouer ensemble, ce qui est un peu exagéré, mais tout le monde peut s’entendre sur le fait qu’ils sont deux des meilleurs du jeu.

Comme il s’agit de la pause des étoiles, c’est le moment de classer les joueurs de la ligue jusqu’à présent. Simmons a eu une saison helluva continuant à remplir le score de la boîte tous les soirs et se transformant en l’un des joueurs défensifs d’élite de la ligue.

Le Ringer est sorti avec un classement des meilleurs joueurs de la ligue et le meneur des Sixers All-Star est arrivé au 13e rang de la NBA.

Ils ont écrit:

Il y a eu un moment dans la victoire de Philadelphie à la mi-février contre les Clippers où tout ce qui entourait Simmons semblait cristalliser. Avec la part du lion des yeux concentrés sur son coéquipier franc-parler Joel Embiid, Simmons a montré sa vraie valeur. Pendant qu’Embiid était assis, l’offensive des Sixers a pris vie. Les passes étaient nettes, le mouvement était fluide et le rythme était vertigineux. Et tout est sorti de l’Australien de 23 ans. À son meilleur, Simmons est l’un des meilleurs joueurs à double sens du jeu, mélangeant une capacité de conduite et de finition incroyable avec une défense étouffante et une taille et un athlétisme impressionnants. La prodige polyvalente de Philly est la clé squelette de la Conférence de l’Est. Si les choses cliquent, on ne sait pas jusqu’où iront les 76ers cet été. Il n’y a peut-être pas de spectacle plus effrayant pour les défenseurs depuis Peak LeBron que Simmons cette saison. Appelez-le lâche si vous voulez; il n’a pas besoin de tirer 3s pour battre son homme.

À leur point, Simmons n’a pas nécessairement besoin d’un coup de 3 points pour battre quiconque hors du dribble et obtenir les points dont il a besoin, mais cela aiderait certainement l’infraction.

D’un autre côté, on ne peut nier qu’il est l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Il a un impact sur le jeu de toutes les manières possibles et il prend vraiment sa place en tant que joueur.

