Le road trip en trois matchs se poursuit à Memphis

LeBron James revient dans la formation de départ alors que les Lakers de Los Angeles tenteront de remporter leur huitième match consécutif au cours de la saison NBA 2019-2020.

Cependant, ils devront le faire sans Danny Green alors qu’ils affrontent les Grizzlies de Memphis la première nuit d’une situation consécutive.

Le road trip des Lakers a pris un excellent départ quand ils ont dominé les Golden State Warriors sans James. Après une première mi-temps compétitive, Los Angeles a devancé les Warriors 62-34 dans la seconde moitié en route vers une victoire de 116-86. Anthony Davis a pu faire un peu de gestion de la charge en jeu, jouant seulement 25 minutes.

Les Grizzlies seront probablement plus difficiles à éliminer si facilement car, malgré leurs récents combats, ils sont toujours une équipe éliminatoire de la Conférence de l’Ouest. Ils seront sans Jaren Jackson Jr. et Brandon Clarke pour ce match mais ont toujours l’électrifiant Ja Morant.

Alors que les Lakers ont remporté sept matchs consécutifs, les Grizzlies ont une fiche de 0-5 depuis la pause des étoiles de la NBA en 2020. Au cours de ces cinq matchs, ils ont perdu en moyenne 14,8 points par match. Ils essaient désespérément de conserver la tête de série n ° 8, mais avec seulement un avantage de deux matchs et la force de calendrier la plus difficile de la NBA, cela pourrait être difficile.

Les Lakers, d’autre part, ont une certaine liberté pour reposer des joueurs comme Green le premier soir de la situation consécutive. Los Angeles détient un avantage de six matchs sur les Denver Nuggets n ° 2 et les Lakers veulent être aussi reposés que possible lorsqu’ils affronteront les Pélicans de la Nouvelle-Orléans.

L’absence de Green signifiera beaucoup de Kentavious Caldwell-Pope, ce qui est bien car il a récemment perdu le rythme et pourrait utiliser un jeu comme celui-ci pour le récupérer.

Los Angeles Lakers (45-12) contre Memphis Grizzlies (28-31)

17H00. PT, 29 février 2020

Forum FedEx, Memphis, Tennessee

TV: Spectrum SportsNet

Radio: 710 AM (ESPN), 1330 KWKW (espagnol)

Lakers projetés à partir de la gamme:

PG: Alex Caruso

SG: Avery Bradley

SF: LeBron James

PF: Anthony Davis

C: JaVale McGee

Réserves clés: Kyle Kuzma, Dwight Howard, Kentavious Caldwell-Pope, Markieff Morris

Programmation des Grizzlies au départ:

PG: Ja Morant

SG: De’Anthony Melton

SF: Dillon Brooks

PF: Kyle Anderson

C: Jonas Valanciunas

Réserves clés: Josh Jackson, Tyus Jones, Gorgui Dieng