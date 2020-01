Le rôle de Caris LeVert pourrait être un peu différent de OKC Thunder

Après que les Brooklyn Nets aient finalement récupéré Caris LeVert samedi. le gardien n’était pas disponible pour le match de lundi avec l’Orlando Magic. Mais c’était une décision d’équipe. Les Nets s’assurent que LeVert ne met pas trop de stress sur sa main trop rapidement.

Le gardien devrait reprendre la parole pour les Nets mardi lorsqu’ils accueilleront l’Oklahoma City Thunder au Barclays Center. Et les choses pourraient être un peu différentes pour LeVert lors de son deuxième match – comme elles devraient idéalement.

Il n’a inscrit que 15 minutes de retard dans le match contre les Raptors samedi. Ce ne sera plus le cas mardi, comme Kenny Atkinson l’a déclaré aux journalistes après la défaite de lundi:

Ouais, on va le bousculer un peu. C’est comme si nous avions toujours fait: quelques minutes supplémentaires et construisons-le et, espérons-le, après une courte période de temps, il sera prêt pour un plein exercice.

Il y a ensuite la question de savoir si LeVert va démarrer ou sortir du banc. Atkinson est certain de ce qu’il fera pour le moment:

Je n’ai pas encore décidé. Avec un peu plus de minutes et nous allons l’examiner. Parlez aux entraîneurs, voyez ce que nous pouvons faire.

.