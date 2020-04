Le rôle de Jerry Krause dans les Bulls des années 90

Jerry krause C’était une pièce fondamentale pour la dynastie des Chicago Bulls au cours des années 90, c’est arrivé. Cela est hors de question, puisqu’il a été l’exécutif en charge tout au long de la période et dans le cadre de ses décisions positives, les élections de Scottie Pippen et Toni Kukoc dans le projet, la signature de Dennis Rodman et la nomination de Phil Jackson comme entraîneur.

Cependant, avec les deux premiers chapitres de l’émission “The Last Dance”, s’il y avait une coïncidence entre tous les joueurs, entraîneurs et autres proches de la franchise, c’est qu’ils parlaient tous mal de Krause. Peut-être que la personne la plus détestée par Michael Jordan au sein des Bulls a émergé comme le méchant unanime, pour son ego excessif et pour avoir prononcé la célèbre phrase “les organisations gagnent des championnats”, en prenant le crédit des joueurs qui ont remporté les six seuls titres de l’histoire des taureaux.

La vérité est que malgré la haine qui a suscité toutes les personnes impliquées, Krause a pris de nombreuses décisions positives au cours de cette période. Pour ceux mentionnés ci-dessus, il convient de rappeler que Krause était le commandant depuis 1985 et qu’il était l’architecte de l’équipe, réussissant à conserver Jordan à plusieurs reprises et sachant comment travailler avec le propriétaire Jerry Reinsdorf, qui était son principal défenseur à l’époque.

Malgré ses succès, il est clair que Krause n’est pas celui qui a remporté les anneaux par lui-même, mais qu’un grand entraîneur dirigeant un grand groupe de joueurs, où il a mis en évidence le meilleur de tous les temps, était les architectes sur la piste afin que la vision du MM se reflète. Sans pouvoir se défendre contre les accusations dans le documentaire de sa mort en 2017 et sans écouter une partie de l’histoire, il est difficile de décider s’il était un héros ou le méchant des Bulls. La seule certitude est qu’il s’agissait d’un élément fondamental de l’une des plus grandes dynasties de l’histoire.

