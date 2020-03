Le rôle de Mike D’Antoni dans le commerce Clint Capela-Robert Covington

Le directeur général des Houston Rockets, Daryl Morey, a pris un gros risque à l’échéance de la NBA en échangeant le centre de départ Clint Capela dans un échange de quatre équipes contre l’attaquant défensif Robert Covington.

Le métier a laissé Houston sans grand homme de calibre de départ sur la liste alors qu’ils passent à une gamme ultra-petite de petites balles. Cependant, dans une interview en podcast avec Zane Lowe d’ESPN le week-end dernier, Morey a déclaré que l’échange n’aurait pas pu avoir lieu sans l’entraîneur-chef des Rockets, Mike D’Antoni.

«La réalité est sans Mike D’Antoni, ce commerce Clint for Covington n’arrive jamais. Je serais choqué s’il y avait beaucoup d’entraîneurs dans la ligue où je pouvais faire ce métier », a déclaré Morey.

«En tant que directeur général, vous faites un gros pari. Si vous n’avez pas le coach à bord de manière à ce qu’il comprenne comment utiliser ce que nous allions essayer, vous ne pouvez pas faire ce pas. C’est tout simplement trop risqué. “

Les Rockets commencent actuellement 6 pieds 5 pouces P.J. Tucker et 6 pieds 7 pouces Covington dans la zone avant et pour la plupart, ont été assez réussis.

“Avec Mike, je me disais” Hé, nous allons faire ça. S’il y a 5 [center] cela a du sens, nous allons l’examiner. Mais franchement, je pense qu’il est logique de ne pas le faire du tout », a ajouté Morey. «L’entraîneur D’Antoni a dit:« Je fais confiance à ce que vous faites, je vois ce que vous faites et nous allons le faire fonctionner. »Cela signifie tellement. C’est ce que je recherche le plus, quelqu’un qui me défie, travaille avec toute l’organisation et peut exécuter. “

Les Rockets ont remporté leurs cinq premiers matchs avec leur nouvelle formation après la pause des étoiles seulement pour perdre leurs quatre prochains matchs – dont trois contre des équipes ayant un dossier perdant.