Le salon Marcus Morris montre que les Clippers sont à tapis pour le titre 2020 – The Athletic

LOS ANGELES – Les Clippers sont sur l’horloge depuis sept mois.

Quand ils ont signé Kawhi Leonard et échangé contre Paul George dans la soirée du 6 juillet, la fenêtre du championnat des Clippers a commencé.

Techniquement, il leur reste 18 mois avant que Leonard et George puissent tester l’agence libre. En réalité, ils ont probablement trois à quatre ans – les Clippers diraient jusqu’à six ou sept ans – selon la santé, la chance et la façon dont ils gèrent les pièces supplémentaires de la liste.

Jeudi, environ une heure avant la date limite des échanges à midi, les Clippers ont amélioré leur cote de titre cette saison en exécutant un échange à trois équipes et à quatre joueurs avec les New York Knicks et les Wizards de Washington.

Une ventilation de l’accord:

Les Clippers reçoivent: Marcus Morris, Isaiah Thomas

Les Knicks reçoivent: Moe Harkless, les droits sur Issuf Sanon (via Wizards), le choix du premier tour de Clippers 2020, le droit de faire un échange-choix du premier tour de Clippers 2021 …

.