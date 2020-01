Le scandale des voleurs et des tricheurs d’Astros, a expliqué

Le commissaire de la MLB, Rob Manfred, a infligé une punition aux Astros de Houston lundi pour avoir utilisé des tactiques de vol de pancartes et de tricherie employées par l’équipe au cours de la saison gagnante des World Series 2017 et jusqu’en 2018. En conséquence, l’équipe a licencié le directeur général Jeff Luhnow et le manager A.J. Hinch, et va maintenant chercher à reconstruire leur opération de baseball.

Luhnow et Hinch seront suspendus pour un an pour leur rôle dans le scandale. Le propriétaire des Astros, Jim Crane, a annoncé plus tard que les deux hommes seraient licenciés pour leur rôle dans le projet. En outre, les Astros se verront infliger une amende de 5 millions de dollars pour avoir triché, ainsi que pour avoir perdu leurs choix de premier et deuxième tours en 2020 et 2021.

Le manager des Red Sox, Alex Cora – qui a été entraîneur de l’équipe des Astros pendant la saison 2017 n’a pas été puni lors de l’annonce de lundi. Manfred a déclaré que les enquêtes en cours étaient en cours pour déterminer si les Red Sox avaient utilisé des techniques similaires de vol de panneaux en 2018, ce qui aurait un impact sur sa punition, qui devrait être prononcée à une date ultérieure.

Selon le rapport d’enquête de Manfred publié lundi, les éléments suivants ont été déterminés:

En 2017, la salle de relecture vidéo des Astros a utilisé des flux vidéo en direct au milieu du jeu pour apprendre et décoder les signes utilisés par le receveur. Les signes décodés ont ensuite été relayés à un joueur qui agirait comme un «coureur» pour relayer les informations à l’abri. Le rapport note que Cora a appelé la salle de réexamen pour obtenir les informations qu’il partagerait ensuite avec les joueurs. De plus, les joueurs d’Astros ont travaillé ensemble au début de la saison pour améliorer le processus de vol des panneaux, notamment en installant un téléviseur à l’extérieur de l’abri pour rendre le processus plus efficace. Cora est répertoriée comme étant le seul non-joueur à avoir organisé le programme.

Lorsque les Red Sox ont été surpris en train de voler des signaux pendant la saison 2017, le club a été condamné à une amende. Après la saison 2017-18, la MLB a mis en garde les équipes contre le vol de signaux et a souligné que l’utilisation de la rediffusion ou des salles vidéo pour décoder les signaux était strictement interdite.

En réponse à la décision de la MLB, les Astros, au cours de la saison 2018, ont relocalisé leur salle de lecture vidéo directement derrière leur pirogue. Ici, ils ont pu mettre en place un «système de détonation», qui impliquait de frapper les poubelles manuellement ou avec des pistolets de massage pour relayer les informations. Un coup représentait un lancer hors vitesse, tandis que deux indiquaient une balle rapide, selon les documents de la MLB.

Les joueurs d’Astros n’ont pas tenté de cacher ce qu’ils faisaient pendant la saison 2017, mais savaient que c’était contraire aux règles. Un incident décrit un «sentiment de panique» qui envahit les joueurs lorsqu’ils croyaient que le lanceur des White Sox Danny Farquhar était sur le plan du vol de pancartes, et aurait remarqué que des joueurs frappaient des poubelles dans l’abri. À ce stade, les joueurs ont retiré un moniteur dans le couloir utilisé pour suivre les panneaux et l’ont placé dans un bureau, au cas où une enquête aurait lieu. Un moniteur portable a été installé sur une table pour les séries éliminatoires.

Les joueurs d’Astros pensaient que le système de vol de panneaux avait perdu son efficacité au milieu de la saison 2018. Ils croyaient que cela devenait plus une distraction pour les frappeurs qu’une aubaine, bien que les résultats n’appuient aucune de ces croyances.

Les sanctions infligées dans le cadre de l’enquête MLB étaient fondées sur les éléments suivants:

Tandis que Jeff Luhnow n’a pas spécifiquement organisé ou mis en œuvre le système de vol de panneaux, il était au courant de ce qui se passait et n’a fait aucun effort pour y mettre fin. Le rapport MLB allègue que si Luhnow avait pris des mesures pour arrêter le programme en septembre 2017, il aurait cessé.

UN J. Hinch n’a pas soutenu le système de vol de signes. En fait, le rapport note que Hinch a physiquement endommagé le moniteur utilisé pour regarder les panneaux à deux reprises, une décision censée montrer son mécontentement pour la pratique. Cependant, MLB note que, tout comme Luhnow, il n’a fait aucun effort pour empêcher les joueurs de voler des signes après avoir pris connaissance du plan.

Parmi les personnes mentionnées dans le rapport, c’est Alex Cora qui est le plus directement impliqué. Non seulement Cora a contribué au développement du programme de vol de signes, mais elle a activement participé et toléré son utilisation avec les Astros. Sa punition est en attente d’une enquête plus approfondie sur les Red Sox 2018, où il était directeur, avec des allégations selon lesquelles l’équipe aurait utilisé un système similaire.

Jim Crane, propriétaire des Houston Astros, a tenu une conférence de presse lundi pour discuter des résultats. Il a qualifié cela de «journée très difficile» pour l’organisation, ajoutant que l’équipe avait pleinement coopéré avec les enquêteurs tout au long du processus.

Crane a déclaré qu’il voulait aller au-delà des sanctions de la MLB contre Luhnow et Hinch, licenciant les deux hommes et disant que l’équipe ferait de nouvelles embauches pour inaugurer une «nouvelle ère» du baseball Astros. Crane a noté que le directeur général et le directeur avaient tous deux la responsabilité de signaler les irrégularités décrites dans le rapport et ne l’ont pas fait – ce qui a conduit à leur licenciement.

Bien que Crane ait reconnu les fautes trouvées dans le rapport, il n’était pas d’accord avec l’affirmation de Manfred selon laquelle l’organisation de baseball était «problématique», affirmant qu’il était fier d’éliminer tous les problèmes persistants à la suite des résultats. Crane était catégorique sur le fait que le système de vol de pancartes n’a pas changé le résultat de la saison 2017 et pense que le rapport n’a pas terni la victoire des World Series.