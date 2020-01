Le scandale du vol des enseignes des Astros de Houston est vraiment très drôle

C’est une vérité universellement reconnue, qu’une équipe de baseball compétitive en possession d’une opposition doit également manquer de ses signes. Si peu connus que soient les sentiments ou les opinions d’une telle équipe, en revanche, cette vérité ne vise qu’à s’étendre jusqu’à présent. Le vol à l’ancienne est encouragé. Le vol de signes de l’ère spatiale n’est … pas.

À présent, je pense que tout le monde a entendu parler de la perfidie des Astros de Houston et de la punition qui a suivi. Sinon, un récapitulatif: l’équipe a été capturée à l’aide de la caméra de terrain centrale pour espionner les signes que les receveurs opposés utilisent pour appeler les emplacements. Le personnel de leur salle vidéo a ensuite décodé les panneaux, qui ont été transmis aux frappeurs d’Astros via la méthode de haute technologie consistant à frapper une poubelle avec une batte de baseball. Silence? Une balle rapide. BANG BANG? Pas une balle rapide. Comme le suggère le pourcentage de base de l’équipe Astros, ces informations sont utiles.

Il est également illégal de collecter et d’utiliser ces informations par des moyens électroniques, c’est pourquoi les Astros ont désormais deux choix au premier tour, deux choix au deuxième tour, 5 millions de dollars, leur directeur général et leur gestionnaire plus spécifique. La MLB n’est pas finie non plus: les Red Sox de Boston seront les prochains sous le regard sinistre du commissaire. Le baseball prend ces violations des règles très au sérieux, comme il se doit.

Mais cela ne signifie pas qu’ils sont sérieux. Divorcée de la mode étrange de la mode sportive sur elle-même – une réalité étrange qui brise le cœur des enfants, ruine les carrières, crée des cultures toxiques et jette des milliards de dollars comme rien, certes – c’est un scandale profondément idiot, et devrait être traité de cette façon .

Garder le monde du baseball en haleine sur ce qui, en dernière analyse, implique de battre la merde d’une poubelle de club-house? Hilarant. L’orgueil nécessaire pour supposer qu’ils ne seraient pas pris dans un schéma qui nécessitait la connaissance, au minimum, de chaque frappeur de l’équipe? Hilarant. La réponse de Jeff Luhnow?

Je ne suis pas un tricheur. Quiconque a travaillé en étroite collaboration avec moi au cours de mes 32 ans de carrière à l’intérieur et à l’extérieur du baseball peut attester de mon intégrité. Je ne savais pas que les règles étaient violées. Comme le commissaire l’a indiqué dans sa déclaration, je n’ai personnellement dirigé, supervisé ou commis aucune faute: l’initiative de vol de pancartes n’a pas été planifiée ou dirigée par la direction du baseball; le claquement des poubelles a été conduit et exécuté par les joueurs, et le décodage vidéo des panneaux a commencé et a été exécuté par des employés de niveau inférieur travaillant avec l’entraîneur du banc. Je suis profondément bouleversé de n’avoir été informé d’aucune faute parce que je l’aurais arrêté.

Hilarant.

Pouvons-nous honnêtement prendre un scandale au sérieux lorsqu’une section du rapport sur ce scandale comprend l’anecdote qu’à un moment donné, un groupe de joueurs, inquiets de se faire prendre en flagrant délit par le releveur des Chicago White Dox Danny Farquhar, a démonté le moniteur qu’ils utilisaient pour tricher en milieu de partie et le cacher dans un bureau de rechange?

Si l’idée d’une troupe d’athlètes millionnaires bousculait à travers la pirogue et dans le dédale de tunnels sous le stade afin qu’ils puissent démonter frénétiquement un support de télévision (“LA VIS EST DÉCAPAGE! MERDE! OERE EST LA TÊTE PHILLIPS PUTAIN ??!”) ne vous chatouille pas profondément Je n’ai aucune idée de ce que nous faisons ici.

En tous cas. C’est un scandale très grave qui a coûté aux équipes adverses des victoires, des lanceurs à travers l’argent de la ligue et des opportunités, et peut-être que de jeunes fans d’Astros ont innocenté. C’est aussi, fondamentalement, une histoire de mecs qui regardent la télévision et jettent une poubelle. COUP. COUP. BANGBANGBANG.