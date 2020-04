Le secret de Floyd Lippencott: comment un coureur de dragsters s’est caché à son père pendant des années

BURBANK, Californie – Le vieux drag racer est blotti dans son garage à l’arrière confortable, l’endroit où il a longtemps tourné ses clés sur des carburateurs et des vilebrequins.

Pour Bob Muravez, c’est en quelque sorte un laboratoire en désordre. Il y a passé des années, sous des lumières vives de la salle d’autopsie, de la graisse emprisonnée au fond de ses ongles, modification des versions des dragsters qui régnaient autrefois sur l’hippodrome.

Ses murs sont un enregistrement photographique de ses meilleurs souvenirs de drapeau à damier. Des dragsters à roues longues foncent le long des lignes droites dans un flou de mouvement, leurs grosses nappes de course tournent furieusement, soulevant de la fumée et de la poussière comme des démons incarnés.

Les photos représentent un monde de voitures ultra-rapides et de jeunes hommes arrogants avides de vitesse, où les gagnants et les perdants étaient séparés par des fractions de secondes, à des vitesses si rapides que les coureurs rapides avaient besoin de parachutes pour ralentir. Avant de prendre sa retraite en 1971, Muravez a remporté plus de 600 courses de dragsters sanctionnées à travers les États-Unis, devenant l’un des noms les plus reconnaissables de son sport en plein essor. Dans la course la plus rapide de Muravez de sa carrière, il a atteint 249,59 mph en seulement 5,89 secondes.

Pourtant, à 82 ans, le vieux drag racer est surtout connu non pas pour sa vitesse, mais pour son secret.

Pendant cinq longues années, entre 1962 et 1967, Muravez a peut-être protégé le mystère le plus étroitement surveillé des sports modernes: un alter-ego qui a pris tout le crédit de sa carrière de course florissante.

Chaque fois qu’il sautait au volant pour une autre course rapide sur la piste, le Muravé de 140 livres devenait Floyd Lippencott Jr., le nom qu’il supposait pour cacher sa véritable identité à une feuille improbable: son propre père.

Ralph Muravez était un immigrant tchécoslovaque et un homme d’affaires autodidacte avec une éducation de troisième année, un maître d’œuvre exigeant qui a fondé un empire local de machines à laver. Avec son atelier de réparation Maytag à Burbank, il possédait 5 000 machines à laver dans des appartements du sud de la Californie.

En 1958, dans le cadre de sa stratégie de retraite, Ralph a remis le contrôle majoritaire de l’opération à ses fils, Bob et son frère aîné Ralph Jr., connu sous le nom de Bud. Ralph voulait passer ses années de retraite à profiter de la belle vie, à visiter les ports exotiques du monde à bord de son voilier motorisé de 42 pieds.

Il était son propre Sinbad le Marin, se souvient Bob. Mais en ce qui concerne les courses de son fils, il ressemblait plus au capitaine Bly. La dernière chose qu’il voulait était de perdre son fils cadet rebelle à cause d’une épave de dragster fatale. “A ses yeux”, se souvient Muravaez, “il construisait quelque chose de bon pour la famille et il ne voulait pas rentrer à la maison pour découvrir qu’un de ses deux seuls fils était décédé sur une piste de course.”

Le père a lancé un ultimatum à son fils: cesser de courir ou quitter l’entreprise familiale.

Muravez a conçu une solution qui serait impensable dans le monde hyperconnecté actuel des caméras de smartphones et de la presse concurrentielle. Avec l’aide et le consentement des journalistes, photographes, publicistes et même des officiels des courses de dragsters, Bob Muravez a inventé une identité entièrement nouvelle.

Les photographes n’ont jamais pris sa photo sans que son visage soit couvert d’un casque et d’un masque. Floyd n’a jamais fait d’interview. Bob les a fait plus tard. Blague Muravez: “Floyd a conduit et Bob a parlé.”

La National Hot Rod Association a même délivré à Muravez un permis de conduire professionnel au nom de Lippencott, le seul sans photo. Dans le cercle des gagnants, des amis devenus imposteurs ont enfilé sa combinaison de protection contre le feu et embrassé la trophée tandis qu’un Muravez souriant se tenait à l’arrière-plan.

Gauche: collection Muravez, droite: L&M Films

Des décennies plus tard, vêtu d’un T-shirt blanc, d’un jean bleu et d’une épaisse vadrouille, Muravez pourrait toujours être confondu avec l’un de ces enfants dégingandés et fous de voitures qui courent comme un rite de passage pour les adolescents. Pourtant, le besoin de vitesse s’est dissipé pour Muravez, comme l’air qui s’écoule d’un pneu qui fuit. Il n’a pas eu de contravention pour excès de vitesse depuis 40 ans.

Maintenant, il utilise le garage pour soulager le stress de la gestion de l’entreprise de réparation Maytag que son père a lancée pendant la Seconde Guerre mondiale. Il se concentre plus souvent sur des projets de miel que sur la réparation de moteurs de dragster.

Mais Floyd Lippencott Jr. démarre. Muravez et Lippencott ont tous deux été intronisés au Temple de la renommée internationale des courses de dragsters. Et Muravez griffonne deux noms chaque fois qu’il lui est demandé de signer son autographe.

Alors que Muravez ne court plus, son esprit vit toujours dans le cockpit. Il est nerveux par nature, les mains agitées, boulonnant sa nourriture comme s’il se précipitait pour commencer une autre course. “Je suis un coureur de dragsters”, a-t-il déclaré. “Je suis au ralenti ou à plein régime.”

Les années ont apporté une perspective Muravez, mais certains sentiments ne passent jamais. Pour garder à la fois sa carrière de pilote et son alter-ego en vie, le vieux drag racer admet qu’il a payé un prix élevé.

Muravez est devenu majeur dans les années 1950, un style de vie capturé par le film American Graffiti, quand lui et ses copains vivaient pour leurs cannes de rue. Ils naviguaient autour du parking de Bob’s Big Boy, attirant les regards des filles populaires et des flics moins populaires, qui les harcelaient sans cesse.

Muravez aimait les voitures et les femmes. Avant de se marier dans les années 1970, il a été fiancé sept fois et a acheté sept bagues.

Et pourtant, alors qu’il a nourri un personnage de James Dean dans la rue, sa vie familiale a suivi un scénario différent. Là, son père immigrant exigeant a appelé les coups de feu. Ralph n’était pas un buveur, il était juste méchant, sans fard. Il était également un homme d’affaires respecté.

Dans la maison Muravez, Bob a été relégué au rang de deuxième fils derrière Bud, un garçon aux cheveux d’or qui excellait à l’école et était le favori de son père. Enfant, Bob a passé des années confiné dans un sanatorium alors qu’il souffrait de tuberculose, qui a également affligé sa mère Edith. Il a également souffert de dyslexie, une maladie qui n’a pas encore été diagnostiquée et qui a troublé son père.

Un ami de la famille, John Moore, appelle «l’oncle Ralph» un produit de son temps. «Ralph avait le nez dur. Beaucoup d’hommes de son époque étaient comme ça », a-t-il dit. «Je pense que Bobby s’est senti négligé en tant que garçon. Son père était occupé à créer son entreprise et il avait un fils en bonne santé – il ne semblait tout simplement pas temps pour Bob. “

Ralph a perdu son propre père à un jeune âge. L’un des cinq enfants, il est entré aux États-Unis par Ellis Island en 1908. Peu de temps après, son père alcoolique est sorti une nuit pour jouer au poker et n’est jamais rentré à la maison.

Des proches disent que l’expérience a endurci Ralph envers ses deux fils. “Il a maltraité ces garçons”, se souvient le cousin Glenn Clifford, aujourd’hui âgé de 84 ans. “Il pourrait être cruel.”

Pour survivre à la dépression, Ralph a vendu les aspirateurs Hoover de porte à porte à Beverly Hills. En 1944, il a ouvert un magasin de vente et de service Maytag à Burbank. Une vieille photographie le montre posant d’un air désinvolte, appuyé contre le dernier dans une rangée de machines à laver à la retraite. Un panneau indique «Tenir à l’écart. Cimetière de la machine à laver. Laissez-les reposer en morceaux. “

Collection Muravez

Ralph adorait les bateaux. Il les a construits et les a emmenés en mer, souvent avec Bob à sa remorque. Chaque fois que le garçon avait le mal de mer, le père mécontent le déposait au point le plus proche à terre et lui ordonnait de retourner au port.

Bob a travaillé dans l’atelier de réparation à partir de l’âge de 10 ans. La marque de Ralph de la discipline que vous allez faire comme on vous l’a dit étouffait. “Mon père disait toujours:” Quand je vous dis de faire quelque chose, vous commencez à le faire avant même d’avoir fini “, se souvient Muravez.

Bob accompagnerait son père lors des visites de service, portant la boîte à outils avec ses tuyaux, tournevis et pinces, apprenant le métier de réparateur de machines à laver. Portant son chapeau Maytag, Ralph a imposé des règles qui étaient difficiles à l’époque de la dépression. “Il dirait:” Ne me laissez jamais vous entendre dire: “Je ne peux pas.” Si vous me dites que vous ne voulez pas faire quelque chose, très bien, mais ne me dites jamais que vous ne pouvez pas. “”

En 1954, quand Bob avait 16 ans, le vieil homme lui a demandé s’il voulait sa propre voiture. Voici un adolescent aux yeux écarquillés qui a grandi dans le sud de la Californie après la guerre, à l’époque de Flash Gordon et Buck Rogers, lorsque les politiciens rêvaient d’aller sur la lune. L’automobile avait commencé à dominer la vie américaine. Apparemment, chaque nouveau produit présentait une aérodynamique élégante, des lampes aux grille-pain, en passant par les soutiens-gorge pare-balles et les voitures avec des ornements de capot élégants et des ailettes arrière allongées.

Vous pariez qu’il voulait sa propre balade.

Ralph a appelé un concessionnaire automobile d’Hollywood, qui lui a parlé d’une voiture d’occasion à vendre. Quelques jours plus tard, le père et le fils se sont arrêtés devant le domaine de l’actrice Betty Grable à Beverly Hills.

Dans le garage, ils se sont émerveillés du type de voiture qui pourrait fréquenter le paysage de rêve d’un adolescent: une Corvette blanche à six cylindres de 1953 décapotable avec un intérieur rouge et à seulement 1800 miles au compteur kilométrique.

L’enfant l’a vu de cette façon: son père ne l’a jamais serré dans ses bras. Il n’y avait pas de caresses parentales dans le dos. Ce n’était tout simplement pas Ralph.

La Corvette était aussi généreuse que le vieil homme ne le serait jamais. Et c’était peut-être le plus beau cadeau que l’on puisse offrir à Muravez – une chance d’aller vite, une chance de statut.

Bien sûr, il le prendrait.

Muravez venait de mourir et était allé au paradis de l’automobile.

Cette Corvette a tout changé.

Il a fallu un enfant maladroit pour toujours à la périphérie et l’a mis au centre de la scène, au volant d’une voiture de performance élégante et sexy.

La Corvette est devenue la carte de visite de Muravez. Il a fait du canotage dans la ville et a rejoint un club automobile local appelé Road Kings, où les membres ont payé des cotisations et travaillé sur des voitures de course.

Muravez a également couru dans la rue.

Il a arrangé des matchs de rancune principalement la nuit, sur la route solitaire de la rivière près du cimetière de Forest Lawn, ou sur le lit de béton graveleux de la rivière LA sous le pont de la sixième rue. Ces combats d’un quart de mille étaient remplis d’enfants donnant le signal de départ sur la ligne de départ et de badauds prêts avec des seaux d’eau pour éteindre les feux de moteur.

Il n’a pas fallu longtemps pour qu’un observateur indésirable apparaisse dans le rétroviseur des coureurs: un flic de Burbank que les garçons ne connaissaient que comme l’officier Stanley. Le week-end, il se cachait dans le parking de la station-service en face de Bob’s Big Boy, au cœur d’un tronçon de croisière de deux milles pour adolescents.

“Il vous écrirait pour n’importe quoi, même une mauvaise ampoule sur votre plaque d’immatriculation”, se souvient Muravez. “Nous n’aimions pas son attitude.”

À l’âge de 19 ans, Maravez a rejoint un autre membre des Road Kings et future star de la course de dragsters Tommy Ivo dans une farce adolescente malgré le policier redouté. Muravez s’est glissé sous la voiture de patrouille de Stanley et a attaché une corde autour de l’essieu arrière, fixant l’autre extrémité à un poteau à proximité.

Ensuite, ils ont sauté à l’intérieur du roadster à godets en T d’Ivo, accéléré le moteur et décollé devant la station-service. Stanley a poursuivi, mais pas pour longtemps. Le poteau a arrêté la voiture du policier et l’agent Stanley s’est incliné en avant, cassant le volant. “Nous avons caché la voiture de Tommy dans le garage”, se souvient Muravez. “Et nous ne l’avons pas sorti pendant très longtemps.”

À gauche: Steve Reyes, à droite: Jere Alhadeff

Mais d’ici là, ces jours de gloire de Burbank touchaient à leur fin. Une nuit, Muravez s’est enfoncé dans une ruelle pour abandonner un poursuivant en noir et blanc. Le flic l’a arrêté plus tard, avertissant que la prochaine fois qu’il courrait, il tirerait. “Cela m’a fait peur”, a déclaré Muravez.

À ce moment-là, Muravez avait amassé un nombre incroyable de 28 contraventions pour excès de vitesse. Son permis a été suspendu pour un an. Son père a emporté la Corvette.

À la maison, les tensions montaient. À l’été 1957, Bud était marié et Ralph était obsédé par son fils cadet, qui avait terminé ses études secondaires l’année précédente. «Nous nous sommes cognés la tête», se souvient Muravez. “Il ne pensait pas que j’avais une direction. Je n’aimais pas qu’il me dise quoi faire. “

Finalement, Muravez a déménagé. Il a dormi dans son cabriolet Chevy Belair de 1956, et a ensuite vendu la voiture pour payer les frais de subsistance, dont 8 $ par semaine pour louer une chambre dans le garage d’un ami.

Il a trouvé un emploi dans l’atelier d’usinage familial d’un copain et se portait bien. Il avait même obtenu quelques relances. Près d’un an après le départ de Muravez, Ralph l’a approché pour revenir à la boutique Maytag. Ils se sont réconciliés en partie parce qu’ils ont reconnu un défaut commun: leur entêtement.

“Il a réalisé d’où je venais et j’ai réalisé d’où il venait”, se souvient Muravez.

Pourtant, Muravez n’est jamais complètement rentré chez lui. Il n’a vu Ralph que lorsqu’il s’est présenté à l’entreprise de réparation. Et tandis que le jeune Muravez n’avait plus de voiture, l’enfant avait toujours une dépendance incurable à l’adrénaline.

Ces jours-là, avec beaucoup d’autres enfants de Burbank avec des voitures chaudes, Muravez traînait dans le garage d’Ivo, où il effectuait un travail de grognement comme essuyer les pneus, laver les pièces du moteur et polir les voitures.

“Il était un enfant libre et sans fantaisie qui trébuchait sur ses propres pieds quand il marchait”, se souvient Ivo, maintenant âgé de 83 ans, célèbre pour ses rebuts légers. “Mais il aimait les voitures.”

Muravez est allé à l’hippodrome en tant que gofer d’Ivo. Il y avait déjà conduit sa Corvette auparavant, mais il était maintenant prêt à lancer un nouveau chapitre de sa carrière de course pour de bon.

Sa relation avec son père était apparemment réparée. Ralph avait accepté le côté sauvage de son fils.

Cette paix ne durerait pas longtemps.

Muravez adorait la scène du drag strip, avec sa compétition de camaraderie et de testostérone, capable de mettre la pédale au métal sans voiture de flic en vue. Les coureurs étaient une foule colorée et vantée, avec des surnoms comme Sneaky Pete, Wobbly Wheels, Snake, Mongoose, Zookeeper et The Hunter.

Bientôt, Muravez a construit son propre dragster et a commencé à gagner des courses.

Puis il a eu de la chance.

En 1961, il a commencé à conduire pour John Peters et Nye Frank, une équipe de Santa Monica, en Californie, qui possédait la meilleure voiture de course du sport. Au cours des années précédentes, ils avaient développé un dragster bimoteur plus tard connu sous le nom de train de marchandises pour sa férocité et la façon dont il crachait de la fumée semblable à une locomotive en franchissant la ligne d’arrivée.

Ce qui a suivi catapulté Carrière de course de Muravez: Peters a pris un enfant téméraire et a aidé à le transformer en pilote professionnel. Dit Peters: “Nous avons gagné beaucoup de courses.”

Une vieille photo offre une vue rapprochée de Muravez dans le cockpit du train de marchandises, ressemblant autant à un pilote d’essai aérospatial, ou à un travailleur Hazmat choyé, qu’à un ambitieux preneur de risques à la recherche de nouveaux records de vitesse.

Il portait des lunettes circulaires, un appareil respiratoire bicylindre et un bouclier thermique facial pour le protéger des éclaboussures d’huile chaude projetées par les moteurs G brutaux. Et ce casque? Eh bien, cela n’allait pas le protéger beaucoup si le bon Dieu décidait qu’il flirterait avec une vitesse presque inhumaine trop de fois. Si cette malheureuse éventualité se produisait – si le moteur explosait ou s’il renversait ce dragster – rien ne pourrait le sauver.

À l’époque, comme le disait le proverbe, les règles des courses de dragsters étaient écrites dans le sang. “Gee, un autre gars a été tué?” dirait un chauffeur. “Désolé d’entendre ça. Quand est la prochaine course? “

À la fin des années 1950 et 1960, le nombre croissant de morts dans le sport a amené les constructeurs automobiles à innover, comme l’ajout d’un parachute lorsqu’ils ont appris que de simples freins ne pouvaient plus ralentir un dragster accéléré, et des harnais d’épaule et de genoux pour empêcher les conducteurs d’être jetés. de voitures qui dégringolent.

Alors que Muravez était l’un des cobayes des courses de dragsters, il travaillait encore cinq jours par semaine à la boutique Maytag, la course de nuit et le week-end. Ralph s’intéressait à peine à la carrière de son fils et ne l’a jamais vu courir.

Leslie Lovett, National Hot Rod Association

Puis, en mars 1962, Muravez remporta sa première grande course de championnat dans la catégorie dite Top Gas – dans laquelle les dragsters utilisaient le même gaz que les voitures de rue – aux Bakersfield Fuel and Gas Championships.

Eh bien, cela a attiré l’attention de Ralph.

À ce moment-là, Ralph avait donné à chacun de ses fils une part de 40% de l’entreprise et rêvait de naviguer sur son bateau, s’arrêtant juste assez longtemps pour encaisser son chèque d’intéressement.

Un fils mort ruinerait ce rêve.

Quelques jours après la première grande victoire de Muravez en course, Ralph a approché son fils de 24 ans et lui a donné le choix: soit arrêter de courir, soit perdre sa part de propriété dans l’entreprise familiale.

Choisissez la famille plutôt que les rêves.

Apaisez le père.

Muravez a donc fait l’un des choix les plus difficiles de sa vie. En juin 1962, il abandonne sa passion. Il a continué à participer aux courses en tant que membre de l’équipe, mais n’a servi que comme membre d’équipage, pas comme pilote.

Pendant les cinq mois suivants, sans Muravez au volant, le train de marchandises ne s’est pas qualifié pour une seule course, bien qu’il ait été piloté par des noms célèbres tels que Mickey Thompson, Tom «the Mongoose» McEwen et Craig Breedlove. Plusieurs pilotes se sont plaints que la puissante voiture de course s’était dangereusement mise de côté, et il a été question de supprimer complètement le dragster.

Muravez supplie de différer. Une nuit après que le train de marchandises n’ait pas réussi à se qualifier sur la piste d’accélération des Lions à Long Beach, Muravez a accepté le défi du conducteur «Wild Bill» Alexander de se glisser lui-même au volant. Il a pris le dragster pour ce qu’il a appelé «une belle passe facile» sur la piste d’un quart de mille.

Quelques secondes plus tard, une fois la course terminée, il entendit le rugissement lointain de la foule. Il a allumé une cigarette du frein à disque incandescent du dragster. De retour à la fosse, il a appris qu’il avait établi un nouveau record du monde de vitesse de 185 miles par heure.

C’est réglé: Muravez retournerait au volant, contre la volonté de son père. Il a rapidement remporté le trophée des championnats nationaux d’hiver de 1963 de la National Hot Rod Association, sous le nom de «John Peters». Le train de marchandises était le dragster n ° 1 du Top Gas au pays.

Une légende des courses de dragsters est née.

Un jour, un jeune écrivain sportif du nom de Steve Gibbs a déposé une histoire pour la publication hebdomadaire de course Drag News sur les résultats de la course sur la piste de San Gabriel.

Muravez lui a demandé de ne pas utiliser son vrai nom. “Quand il a remporté la course, je me suis dit:” Je dois me faire un nom “”, se souvient Gibbs, qui deviendra plus tard directeur de la compétition de la National Hot Rod Association.

L’auteur de l’un de ses manuels universitaires est venu à l’esprit – Lippencott. Gibbs ne se souvenait pas du prénom, alors il a improvisé – Floyd. Dans un dernier épanouissement, il a ajouté un Jr. “Je ne savais pas que le nom deviendrait un élément majeur du jeu de course de dragsters”, a-t-il déclaré.

Muravez a immédiatement couru avec l’alias, ajoutant même une initiale «J» au milieu, expliquant plus tard qu’il représentait «authentique». «J’étais un mauvais orthographe», a-t-il ri.

Convaincre les gens de garder son secret n’a pas été aussi difficile que l’imaginait Muravez – Lippencott -.

Il achetait souvent des photos de photographes au clair de lune, alors ils étaient impatients de le garder heureux.

Et franchement, a-t-il ajouté, les officiels de course se moquaient du nom qu’il utilisait, tant qu’il continuait d’attirer les fans sur la piste.

Juste pour être en sécurité, Muravez s’est assuré qu’il n’y avait pas de caméras autour lorsqu’il s’est glissé derrière le volant de son dragster. Après les courses, il a fait des interviews avec son casque et son masque toujours en place.

En février 1963, Muravez remporte les Winternationals à Pomona, en Californie, sa toute première course depuis son retour au sport en tant que pilote. Avec Muravez dans le jeu, The Freight Train était enfin de retour.

Dans le cercle des vainqueurs, son colocataire, Rex Slinkard, a enfilé la veste de course en cuir de Muravez et s’est élevé pour accepter le prix, son bras autour de la fille du trophée. Le vrai pilote rit en arrière-plan, sachant que son secret était sûr pour une autre course.

Floyd J. Lippencott Jr. a continué de gagner des courses, des centaines d’entre elles. Mais peut-être un de trop.

En mai 1967, après avoir remporté la compétition des Springnationals à Bristol, dans le Tennessee, Muravez a fait une erreur: affleurant de victoire, assis dans le cockpit du train de marchandises avec son casque et son masque masqués, il a été approché par le journaliste Keith Jackson du Wide World of Sports d’ABC. “Vous êtes vraiment populaire”, a déclaré Jackson, en lui mettant un microphone au visage.

“Oui, nous avons beaucoup de fans dans le Sud”, a répondu Muravez.

Sur le long chemin du retour, il a réalisé ce qu’il avait fait. Si son père n’était pas un téléspectateur régulier de l’émission, Muravez avait néanmoins mis son visage à la télévision nationale. Il y avait encore une chance que Ralph le voit d’une manière ou d’une autre sur la télévision du bateau lors d’un week-end de pêche.

À gauche: Eric Ricman, Hot Rod Magazaine; À droite: collection Muravez

“Je me suis dit:” Qu’est-ce que je vais faire? “” Muravez savait que le segment ne serait pas diffusé pendant une semaine, alors il a élaboré un plan. Il a emprunté la télévision au bateau de Ralph – disant que le sien était cassé – pour que son père n’attrape pas l’émission sportive du samedi lorsqu’il était sur l’eau. Non seulement la carrière de course de Muravez était en danger, mais aussi la relation ténue entre le père et le fils.

Mais Muravez ne pouvait pas contrôler tous les facteurs. Ralph aimait se détendre après un voyage de pêche avec quelques chaudronniers au bar Elks Club de Burbank, où un copain buveur a annoncé que son fils Bob courait en tant que pilote professionnel depuis six ans – tout derrière son dos.

Au début, le vieil homme ne le croirait pas, jusqu’à ce que l’ami revienne avec un programme Orange County Raceway qui représentait son fils.

Le lendemain, Ralph a fait irruption dans la salle d’exposition de l’atelier de réparation Maytag, entouré de deux douzaines de nouvelles laveuses et sécheuses.

C’était tôt dans la journée et il n’y avait pas de clients. Juste Ralph et ses deux fils.

Le vieil homme était furieux. Il traversait déjà un divorce douloureux, et maintenant ça. Il a lancé le programme de course à son fils cadet, après avoir fait un X avec un stylo comme s’il s’agissait de la pièce A lors d’un essai.

Il y avait Floyd Lippencott Jr. – Muravez – qui regardait la page.

Ralph et Bob se faisaient face.

“Avez-vous conduit pendant toutes ces années?” demanda le père.

“Oui, je l’ai”, répondit le fils.

“Vous m’avez menti”, a déclaré Ralph. “Vous n’êtes pas mon fils.”

Lorsque Bud a pris la défense de son frère, leur père a banni les deux entreprises. Il a jeté un marteau à travers une fenêtre et en a tendu une autre avant que les deux fils ne l’arrêtent.

Un marchand voisin a appelé la police. C’était une scène en désordre. Ralph a finalement rugi dans son El Camino de 1959, mais pas avant d’avoir menacé les deux garçons.

«J’ai construit cette entreprise», a-t-il déclaré. “Et je peux le détruire.”

Il a juré de ne jamais parler à aucun d’eux tant qu’il vivrait.

Il a tenu parole.

Ce qui s’est passé ensuite, c’est une épave de voiture familiale.

Ralph et Edith ont finalisé leur divorce. Il voulait continuer à naviguer. Elle voulait rester proche de sa famille. Les garçons se sont battus pour contrôler l’entreprise familiale de machines à laver tandis que le père menaçait. Il s’est finalement remarié avec une femme de la moitié de son âge et a emménagé dans le bungalow que la famille avait gardé pendant des années sur l’île de Catalina. Il devint plus tard maître-assistant adjoint d’Avalon.

Il a commencé à se saouler régulièrement.

«Il en avait assez de tout», se souvient Muravez. “Son monde s’écroulait autour de lui et c’est ainsi qu’il l’a géré.”

La femme de Bob, Sharon, est plus sévère. «Ralph était un salaud», a-t-elle déclaré.

Sans l’ombre imminente de Ralph, Muravez a continué à courir, mais il n’a pas pris sa retraite de Floyd Lippencott Jr. Il a même ajouté la lettre «e» à la fin du nom pour le rendre plus chic, plus français. Des années plus tard, il a joué avec des campagnes publiques humoristiques parrainées par des copains de course qui ont promu Lippencott en tant que candidat au poste de gouverneur de Californie et de président américain.

Sur la piste, Muravez aimait narguer les concurrents. “Bonne course”, disait-il. «Mais si vous battez Floyd, vous ne battez personne. Il n’existe même pas. “

Muravez s’est retiré de la course de dragsters en 1971 lorsque la National Hot Rod Association a mis fin à la catégorie de compétition Top Gas. Il revient brièvement pour participer à des expositions au cours des prochaines décennies, mais le drapeau final est tombé les jours de course.

Il a épousé Sharon en 1974 et a élevé deux fils, Michael et Peter. Il faisait toujours attention à ne pas être autoritaire comme son propre père, à les laisser poursuivre leur propre vie.

Après que son frère a vendu sa part de l’entreprise pour poursuivre une carrière équestre, Muravez a continué à diriger la boutique sous son nom d’origine, «Ralph’s Electric».

Muravez a repéré son père à plusieurs reprises au fil des ans. Lorsque sa grand-mère paternelle est décédée en 1975, Muravez a vu Ralph aux funérailles, mais a gardé ses distances.

Un jour, Bud a croisé son père sur le quai d’Avalon.

“Salut papa,” dit-il.

Ralph l’ignora.

Au début des années 80, une éventuelle trêve se profile. Un copain buveur de Ralph est entré dans l’atelier de réparation de Maytag, disant que le vieil homme aimerait voir ses fils. Sharon a donc envoyé à Ralph une lettre avec une photo du bébé Michael. «C’était une lettre très accueillante», se souvient-elle. «Je suis entré dans les détails en étendant un rameau d’olivier.»

Une semaine plus tard, ils ont obtenu leur réponse – une lettre manuscrite. “C’était plein de haine, disant:” Je n’ai plus de fils et donc je n’ai pas de petits-enfants “”, a déclaré Sharon. Il comprenait une copie d’une lettre que la femme de Bud avait envoyée après avoir eu le premier enfant du couple, avec la même réponse invective.

Sharon Muravez

«Je me suis dit:« Salaud! Comment osez-vous? », A déclaré Sharon. «J’ai lancé la lettre à Bob. J’étais bouleversé, mais il a gardé les choses à l’intérieur. Il vient de l’accepter. “

Les deux ont rarement, sinon jamais, mentionné à nouveau la lettre.

Ralph est décédé en 1993. Muravez n’a jamais été informé des funérailles. Il ne sait même pas où son père est enterré. Bud et Edith sont également partis.

Maintenant, il n’y a que Bob. Et Floyd.

“Ralph est mort une personne amère, solitaire, brisée, misérable, seule dans son camping-car ou camping-car ou quoi que ce soit”, a déclaré Sharon. «Il n’y avait personne autour de lui, personne qui se souciait de lui. Bob aurait pu être là. »

Ces jours-ci, lorsque Muravez parle à des groupes, le public halète lorsqu’il entend comment Ralph a renié son propre fils. Mais Muravez a lentement accepté la douleur du stoïcisme.

Il comprenait cet ancien entêtement familial. Au milieu de cette dernière mise au jeu dans la boutique Maytag, avant que Ralph ne jette le marteau par la fenêtre, Muravez savait que quelque chose de très important avait pris fin. “J’ai réalisé à ce moment-là qu’il n’y avait rien que j’aurais pu faire ou dire pour me ramener les derniers mots de mon père.”

Ils ont fait mal, bien sûr, mais Muravez a également ressenti un sentiment de libération. Il n’avait plus à faire quelque chose qu’il aimait vraiment en secret.

Les mensonges étaient définitivement terminés. Ralph ne pouvait plus contrôler son fils.

Alors que le père n’a jamais pardonné au fils, le fils a pardonné au père.

“Je porte mon père ici”, a déclaré Muravez en montrant sa tête. «Je l’ai compris. J’étais le deuxième fils né et je savais ce que cela signifiait pour lui. Il pensait que le père était le chef de famille, quoi qu’il arrive. »

Dans le garage où il se lie avec des amis comme une tête d’adolescent, Muravez cite toujours les homélies de Ralph. Il a considéré ce qui n’était pas dit avec son père.

Il a comparé la perte de voir des collègues mourir dans des accidents de dragster. “L’hippodrome est comme une zone de guerre”, a-t-il déclaré. «Vous dites à un ami:« Soyez prudent »et il sort et meurt. Vous auriez aimé pouvoir dire quelque chose. »

Pendant des années, Muravez a gardé une feuille de papier dans son portefeuille, qu’il consulte chaque fois qu’il est submergé par un sentiment de perte – d’amis de course de longue date, et Ralph.

«L’horloge de la vie n’est remontée qu’une seule fois», indique-t-elle en partie. “Et aucun homme n’a le pouvoir de dire à quel moment les mains s’arrêteront, tard ou tôt.”

Il y a aussi des mots que Muravez essaie d’oublier. Pendant des années, il a gardé la dernière lettre malveillante de Ralph dans son bureau.

Alors où est-il maintenant?

À l’intérieur du garage, il bouge ses mains comme s’il froissait un morceau de papier imaginaire et le jette sur son épaule.

Il lance un regard de douleur et de tristesse. «Vous n’avez qu’un seul père dans la vie», dit-il.

Soudain, il doit partir. Il y a du travail à faire.

Ces machines ne vont pas se réparer.