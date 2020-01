Le service informatique a essayé de faire de l’ex-entraîneur Stevens une technologie – et Marcus Smart a adoré

La défaite de lundi soir contre les Wizards de Washington avait une petite doublure argentée, jeu de mots voulu.

Bien que ce ne soit pas très amusant de voir les Celtics de Boston perdre un match éminemment gagnable contre Washington, les anciens coéquipiers du meneur de jeu désormais Wiz Isaiah Thomas étaient heureux de voir leur ancien coéquipier prospérer dans sa nouvelle maison.

Retrouvant son chemin dans la rotation d’une équipe de la NBA après avoir été renvoyé par Boston à l’été 2017, l’informatique a trouvé un rôle sérieux pour une reconstruction de la franchise de Washington pour le plus grand plaisir de ses coéquipiers restés de son mandat avec les Celtics.

Ce rôle, remplaçant le gardien de point de départ blessé John Wall, pendant au moins une partie de la nuit dernière, comprenait le produit de Washington essayant d’appâter son ancien entraîneur dans une faute technique.

Pris au piège par les recrues Tremont Waters et Grant Williams, Thomas a appelé un délai douteux, provoquant une protestation vigoureuse de Stevens. Marcus Smart a raconté ce qui s’est passé ensuite (via Tom Westerholm de MassLive):

“Quand ils ont piégé l’informatique sur la touche, il a perdu le ballon et a appelé un temps mort et les officiels lui ont accordé le temps mort sans le ballon … Brad était évidemment chauffé à ce sujet, et l’informatique les incitait simplement et incitait Brad à obtenir une technologie , parce que Brad était plutôt excité. »

Cette Smart hyper-compétitive a entraîné son ami et son adversaire avec un sourire, ce qui témoigne des liens entre le général au sol à courte taille et ses anciens coéquipiers.

Même Stevens a été amusé par l’échange.

«C’était bien de le voir jouer. C’était bon de le voir heureux », a proposé le natif de l’Indiana.

Thomas est resté en contact étroit avec ses anciens coéquipiers, comme l’a noté l’ailier de quatrième année Jaylen Brown, qui s’est lié avec le natif de Tacoma pendant sa saison recrue.

“Le service informatique envoie toujours des messages, les messages publics, mais personne ne voit ceux où il est,” Continuez à travailler “”, a noté le produit Cal-Berkeley (via Adam Himmelsbach du Boston Globe).

“Il me parle en m’envoyant des SMS comme pour continuer à travailler et il est content de mon jeu et des choses que j’ai améliorées”, a-t-il ajouté.

Le duo a beaucoup à dire sur ce front, car les deux connaissent leurs meilleures saisons depuis un certain temps – Brown le meilleur de sa carrière.

Thomas a connu sa propre renaissance à Washington, enregistrant ses premiers numéros de tir décents depuis la blessure qui a forcé son commerce de Boston.

Mais le fait que les liens entre une franchise qui a dû faire un geste de sang-froid dans sa quête d’une bannière et les joueurs déchirés par celle-ci perdurent est au moins un side-car le plus agréable au monde à une perte ennuyeuse et évitable.

