Le spot publicitaire du Super Bowl de Tom Brady était ringard et stupide

Tom Brady a envoyé un tweet il y a trois jours, une sombre photo en noir et blanc de lui debout au bout d’un tunnel au bord d’un terrain de football en tenue de ville.

Personne ne savait ce que cela signifiait. Brady a-t-il pris sa retraite? Il a vendu. Ce ne serait pas fou!

Bien sûr, ça allait toujours être une publicité. Nous savions que ce serait une publicité. Au fond, j’espère que vous saviez que cela faisait partie d’une publicité. Parce que finalement, pendant le Super Bowl, il a été révélé que Brady ne se retirait pas et avait en fait essayé de nous exciter pour une publicité sur … qu’est-ce que c’était, Tide? Bourgeon? Hyundai? J’oublie.

Quoi qu’il en soit, la seule raison pour laquelle vous pensiez à peine que Brady prenait sa retraite est parce qu’il a une histoire de manipulation publique intéressée. Il vit pour connaître les clins d’œil et hoche la tête aux récits plus grands qui l’entourent et son équipe, mais les nie lorsqu’on lui demande explicitement de parler de ce qu’il représente réellement.

La publicité minable de Brady a été efficace parce que quiconque l’a suivi sait qu’il est exactement le type de mec pour détourner l’attention des joueurs dont les équipes étaient assez bonnes pour faire le Super Bowl. (Encadré: la retraite de Marshawn Lynch au milieu du Super Bowl était magnifique car elle était spontanée, humble et gardée comme l’homme lui-même.)

Essentiellement, la campagne publicitaire n’aurait jamais fonctionné si nous n’avions pas tous pensé que Brady était une sorte de nob. Et la surabondance de “Brady nous a tous trompés!” Les gros titres qui prolifèrent sur Internet prouvent que, surtout, la publicité était bonne pour une chose: solidifier la noblesse de Brady pour que le monde entier la voie.