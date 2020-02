Le Staples Center et l’incendie de la NBA Kobe Bryant

Plus de 20 000 personnes, dont des chiffres de la NBA tels que Michael Jordan, Pau Gasol, Shaquille O’Neal, Magic Johnson ou Kareem Abdul-Jabbar, ont participé ce lundi au Staples Center de Los Angeles (Californie) au mémorial de Kobe Bryant et sa fille Gianna, décédé le 26 janvier avec sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère.

Lors d’une cérémonie de deux heures et demie sous le titre “ Une célébration de la vie ” – “ Une célébration de la vie ” – et tenue à une date spéciale – le 24 février (2), 24 pour le numéro que portait Kobe pendant son dernières années à Los Angeles Lakers et 2 pour le nombre que portait le petit «Gigi», des milliers de personnalités, athlètes, amis et fans de basket se sont réunis pour dire au revoir au «Black Mamba».

“Je suis ici parce que j’aimais Kobe”, a déclaré la chanteuse américaine avec enthousiasme. Beyoncé, qui a rendu un hommage particulier au chant de Bryant, accompagné d’un chœur, «XO» et «Halo». Alicia Keys, qui a joué la sonate «Claro de luna» de Ludwig van Beethoven, et Christina Aguilera, qui a chanté «Ave Maria» de Franz Schubert ont également pris la scène.

Du présentateur Jimmy Kimmel, chargé de diriger l’événement, en passant par les joueurs Diana Taurasi et Sabrina Ionescu et l’entraîneur Geno Auriemma, au “ directeur général ” des Los Angeles Lakers, Rob Pelinka, ils ont dédié quelques mots émotionnels de souvenir à Bryant, bien que ce fut le discours de Michael Jordan, avec qui Kobe a maintenu une saine rivalité dans les pistes, celle qui a bougé parmi eux tous.

Jordanie: “un morceau de moi est mort”

Entre larmes, la légende des Chicago Bulls se souvenait de son “petit frère”. “Maintenant, je vais devoir voir un autre” mème “pleurer pendant des années”, a-t-il plaisanté à propos de son image virale qui pleurait, ce qui a fait rire le public. “J’ai dit à ma femme que je n’allais pas le faire parce que je ne voulais pas le voir pendant les trois ou quatre prochaines années. C’est ce que Kobe Bryant me fait”, a-t-il déclaré.

“Quand Kobe Bryant est mort, une partie de moi est morte aussi. Pendant que je regarde cet indice, une partie de vous meurt. Je promets qu’à partir d’aujourd’hui je vivrai avec les souvenirs en sachant que j’avais un petit frère que j’ai essayé d’aider autant que je le pouvais.” Repose en paix, petit frère“Jordan a terminé.

Votre ancien partenaire dans la franchise Angelina Shaquille O’Neal Il se souvenait également des moments passés avec le joueur infortuné, avec lequel il entretenait “un profond respect et un amour mutuel”. “Kobe et moi nous sommes pressés pour jouer le meilleur basket de tous les temps. Et parfois, en tant qu’enfants immatures, nous nous disputons, nous nous disputons, nous plaisantons, nous attaquons avec des commentaires sur le terrain. Ne vous y trompez pas, même lorsque les gens pensent que nous nous sommes trompés, lorsque les caméras ont été éteintes, lui et moi nous avons fait un clin d’œil“, un point.

Mots passionnants de Vanessa Bryant

Le moment le plus émouvant de la cérémonie est venu avec Discours de la veuve de Kobe, Vanessa Bryant. “Elle était pleine de vie et avait bien plus à offrir à ce monde”, a-t-il dit à propos de sa fille. “Nous ne pourrons pas voir Gigi aller au lycée avec Natalia et lui demander comment s’est passée sa journée. Nous n’avons pas eu l’occasion de lui apprendre à conduire une voiture. Je ne pourrai pas lui dire à quel point son jour de mariage est beau”, a-t-elle dit avec enthousiasme.

“Il était mon tout”, a-t-il poursuivi à propos de Kobe. “Dieu savait qu’ils ne pouvaient pas être ici sans l’autre et c’est pourquoi ils devaient les prendre ensemble. Chérie, prends soin de notre Gigi, je le ferai avec Nati, BiBi et Coco. Nous sommes toujours la meilleure équipe. Nous t’aimons et toi Nous manquons, Boo-Boo et Gigi. Repose en paix et amuse-toi au paradis jusqu’à ce que nous nous revoyions un jour “conclut-il.

La famille Bryant était accompagnée de nombreuses célébrités, dont les légendes des Lakers Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Elgin Baylor, Jerry West, James Worthy ou Pau Gasol, vainqueur de deux anneaux avec Kobe.

Les joueurs actuels étaient également présents en tant que Russell Westbrook, Stephen Curry, Kyrie Irving ou Anthony Davis, d’anciens joueurs tels que Manu Ginobili, Tony Parker et Tim Duncan ou l’entraîneur des San Antonio Spurs Gregg Popovich, ainsi que des personnalités telles que le réalisateur Spike Lee, l’ancien Michael Phelps, la chanteuse Jennifer Lopez et le rappeur Kanye West.

La cérémonie s’est clôturée avec le court métrage ‘Cher Basketball’ -‘Dear Basketball’-, avec laquelle Bryant a remporté le meilleur court métrage Oscar lors de la cérémonie de 2018. L’argent récolté avec les billets pour l’événement ira à la Fondation Mamba & Mambacita Sports, une fondation créée pour promouvoir la solidarité par le sport.

Dimanche dernier, 26 janvier, l’hélicoptère dans lequel Bryant, 41 ans, voyageait, sa fille Gianna et sept autres personnes se sont écrasées dans une zone montagneuse de la ville californienne de Calabasas; Il n’y avait aucun survivant.

En 20 ans en tant que joueur des Lakers, Bryant a été «MVP» de la saison en 2008, deux fois «MVP» de la finale de la NBA, cinq fois champion et 18 fois «All-Star», une course dans laquelle il a également remporté deux médailles d’or olympiques. Il a pris sa retraite en 2016, marquant 60 points lors de son dernier match et a terminé sa carrière avec 33643 points, maintenant quatrième sur la liste de tous les temps après que LeBron James l’ait dépassé un jour seulement avant sa mort.

