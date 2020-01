Le Super Bowl 54 est la chance de Kyle Shanahan de mettre 28-3 derrière lui pour de bon

Trois ans se sont écoulés depuis que Kyle Shanahan et les Falcons d’Atlanta ont échoué sur la plus grande scène du football. Les Falcons ont vu une avance de 28-3 s’évaporer alors que les Patriots ont réalisé le plus grand retour de l’histoire du Super Bowl. Shanahan, alors le coordinateur offensif des Falcons, ne pouvait rien faire pour que Tom Brady trouve la défense d’Atlanta, mais il était responsable de ce qui s’était passé de l’autre côté du ballon.

Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire: les Patriots ont fait des heures supplémentaires, où ils ont remporté leur cinquième victoire au Super Bowl. Shanahan, en raison de son appel en play-back en seconde période, a essuyé le plus gros du blâme pour la défaite. C’est comme un nuage noir qui pèse sur lui même maintenant qu’il a conduit les 49ers au Super Bowl en tant qu’entraîneur-chef.

Une victoire sur les Chiefs dans le Super Bowl 54 ferait beaucoup pour éliminer cela. C’est ainsi que les Falcons de Shanhan l’ont fait exploser à l’époque, et comment il peut mettre tout cela derrière lui pour de bon maintenant.

L’appel de Shanahan sur le tronçon a permis aux Patriots de revenir dans le Super Bowl 51

Il semblait que les Falcons se dirigeaient vers leur première victoire au Super Bowl lorsqu’ils ont progressé de 28-3 à mi-chemin du troisième quart. Puis les Patriots ont commencé à gruger cette avance. À part la défense d’Atlanta qui n’a rien pu faire, les erreurs qui ont provoqué l’effondrement sont en grande partie tombées sur le jeu offensif. Tout a commencé quand il restait quelques minutes au troisième quart, les Falcons ayant une fiche de 28-9.

Voici comment s’est déroulé le dernier entraînement des Falcons au troisième trimestre:

premier et 10 au NE 41: Matt Ryan passe à Austin Hooper pour 9 yards

deuxième et 1 à NE 32: pénalité de retenue

deuxième et 11 à NE 42: Ryan incomplet pour Hooper

troisième et -11 à NE 42: Ryan limogé de -9 yards

Les Falcons ont repoussé, et sur le lecteur qui a suivi, les Patriots ont botté un panier pour en faire un match de 28-12. Cela n’a fait qu’empirer à partir de là, car les Falcons ont seulement pris environ une minute de retard avant un troisième match avec un but à 8:31.

Plutôt que de courir le ballon avec Devonta Freeman, Shanahan a composé un jeu de passes qui a vu Ryan se faire limoger par Dont’a Hightower.

Les Patriots ont récupéré le ballon aux 25 verges d’Atlanta, puis ont rapidement marqué un touché et une conversion en deux points, ce qui en fait un match de 28-20. Atlanta a récupéré le ballon avec 5:53 au compteur. Encore une fois, au lieu de courir le ballon, ils sont sortis en lançant. Cela a bien fonctionné … au début.

Une courte passe à Freeman a duré 39 verges, puis Julio Jones a effectué une saisie extrêmement impressionnante sur la touche pour placer les Falcons dans la fourchette de buts. Le football de situation conservateur n’est pas sexy, mais c’est ce que les Falcons devaient faire là-bas.

Ils ne l’ont pas fait. Voici comment s’est déroulée cette séquence:

premier et 10 au NE 22: Freeman se précipite pour -1 mètre

deuxième et 11 à NE 23: Ryan limogé de -12 yards

troisième et 23 à NE 35: Retenue de pénalité sur une autre tentative de passe

troisième et 33 à NE 45: laissez-passer incomplet

Parmi les appels en fin de match, Shanahan regrette le plus le jeu qui a abouti à un sac en deuxième et -11.

“Je souhaite que je n’ai pas appelé ce jeu sur les deuxième et onze qui a conduit à ce sac”, a-t-il déclaré récemment.

La pénalité de détention a été de la malchance, mais c’est le sac qui a amené les Falcons au bord de la fourchette de buts. Cela a incité deux autres passes qui les ont perdus encore plus de verges, et les Patriots ont récupéré le ballon avec plus de trois minutes à jouer.

Brady les a menés 91 verges sur le terrain pour un touché égalisateur et une conversion en deux points. Les Patriots ont obtenu le ballon le premier en prolongation et ont marqué un touché pour la victoire 34-28.

Shanahan a été embauché pour être le prochain entraîneur-chef des 49ers juste un jour après le Super Bowl.

Les 49ers de Shanahan ont gagné par quoi d’autre? Courir le ballon

Pour la première fois depuis que Shanahan a pris les fonctions d’entraîneur-chef et de meneur de jeu, les 49ers sont en séries éliminatoires. Il est amusant de souligner que les 49ers ont appelé 81 matchs de suite dans les deux premiers matchs éliminatoires de Shanahan depuis le Super Bowl 51, mais il ne le fait pas parce que c’est une chance de faire une remise. Il le fait parce que les 49ers sont sacrément bons pour diriger le football.

Dans la ronde divisionnaire, les 49ers ont couru le ballon 47 fois (y compris les quarts de quart) pour 186 verges et deux touchés. Tevin Coleman avait 105 verges dans la victoire de 27-10 contre les Vikings. La semaine suivante contre les Packers, c’était le show Raheem Mostert. Il avait 220 verges et quatre touchés, tandis que les 49ers ont totalisé 42 courses pour 285 verges.

Les 49ers ont gagné à deux chiffres les deux fois, bien que Jimmy Garoppolo n’ait tenté que 27 passes combinées.

“Si cela fonctionne, vous restez avec lui”, a déclaré Shanahan après la victoire 37-20 dans le match de championnat NFC.

Maintenant, les 49ers sont dans le Super Bowl, en grande partie à cause de leur jeu de course. Malgré cela, Shanahan ne peut toujours pas échapper aux critiques pour ces séquences de fin de partie avec les Falcons. Pourtant, il est catégorique: ce n’est pas quelque chose auquel il passe beaucoup de temps à penser ces jours-ci.

Shanahan n’est pas complètement convaincu de l’idée qu’il a appelé les mauvaises pièces non plus, du moins avec le recul:

«La façon dont cela m’est arrivé personnellement, je n’ai pas réagi à cela, je pense, de la façon dont les gens s’attendraient, car il y avait certainement des parties de ce Super Bowl que j’aimerais retrouver et des trucs sur lesquels j’étais très dur moi-même, mais tout le récit de si je l’avais juste couru, nous aurions gagné. Je sais que ce n’était pas le cas.

“Je sais ce qui s’est passé dans ce match et tout ce qui s’est passé, donc ça ne m’a pas dérangé. Vous devez faire face à cela et écouter les autres, mais c’était agréable de pouvoir continuer et déménager ici et continuer à travailler.

“Je suis content de pouvoir revenir en arrière”, a-t-il ajouté.

Il est clair que les erreurs l’ont durement touché, mais cela n’a pas eu d’effet négatif sur sa capacité à entraîner. Les 49ers ont terminé la saison à 13-3, un énorme bond par rapport au record 4-12 qu’ils avaient en 2018.

Lorsque les 49ers ont gagné cette saison, ils l’ont fait de différentes manières. Les 49ers se sont classés au cinquième rang dans DVOA, une mesure Football Outsiders qui mesure l’efficacité d’une équipe. L’offensive a toujours trouvé des moyens de marquer, avec une moyenne de 29,9 points par match cette saison. Il y avait des contributeurs partout sur le terrain qui les ont aidés à y arriver aussi.

Bien que le jeu de course ait été la raison de leur succès en séries éliminatoires, cela n’a pas toujours été le cas en saison régulière. Garoppolo a lancé quatre touchés lors d’une victoire décisive en fusillade avec les Saints. L’ailier serré George Kittle a effectué 129 verges et a eu des blocs clés contre les Packers. Le receveur Emmanuel Sanders a battu 100 yards dans une victoire serrée sur les Cardinals.

Les 49ers de Shanahan ont remporté des matchs avec une forte attaque précipitée, d’autres avec une attaque de passes variée et d’autres encore avec un jeu défensif d’élite (y compris dans les dernières secondes d’un affrontement de la semaine 17, ce qui leur a valu la tête de série n ° 1). Aucune des trois défaites des 49ers cette saison ne peut être imputée à une mauvaise gestion du jeu.

Shanahan a prouvé qu’il est un bon entraîneur toute la saison. Mais une victoire au Super Bowl 54 prouverait que 28-3 ne le définira pas lui ou sa carrière d’entraîneur.

Les Chiefs ont terminé la saison régulière à 12-4 et étaient la tête de série no 2 de l’AFC en séries éliminatoires. Patrick Mahomes and Co. est revenu de deux déficits à deux chiffres pour ensuite gagner à deux chiffres dans la ronde divisionnaire et le championnat AFC.

Ils sont dirigés par Andy Reid, un entraîneur vétéran avec de nombreuses victoires à son actif mais pas de Super Bowl – et un récit à surmonter. Les Chiefs sont testés au combat et Reid est un cerveau offensif, alors Shanahan aura les mains pleines dans le Super Bowl 54.

Et bien que les commentaires de Shanahan indiquent clairement qu’il n’a pas besoin d’une victoire dans ce Super Bowl pour surmonter la défaite des Falcons parce qu’il est déjà passé, pas tout le monde. Ses lacunes dans le Super Bowl seront discutées jusqu’à ce qu’il puisse effacer 28-3 de son récit, et une bonne façon de le faire serait une solide performance d’entraîneur contre Kansas City.