Le suspense des heures supplémentaires Mavericks-Pelicans est l’avenir de la Conférence de l’Ouest – The Athletic

1. Bienvenue dans l’avenir de la Conférence occidentale. Nous allons écrire sur Luka Doncic et Zion Williamson face à face en tant que rivaux de division en 2022, en 2024, peut-être 2026, peut-être même 2030. Il est impossible de prédire l’avenir; les blessures peuvent faire dérailler la carrière de n’importe quel joueur de manière cruelle, les stars ont plus d’autonomie que jamais, etc. Mais soyons optimistes à ce sujet. Ce que le match de prolongation télévisé national de mercredi a montré au monde, ce sont deux jeunes stars – et peut-être plus important encore, deux équipes montantes – plus que prêtes pour les feux des projecteurs. Pensez à la rivalité que ces deux équipes pourraient avoir: la nature de va-et-vient qu’elle pourrait comprendre, les jeux de moments forts qu’elle pourrait produire, les prises de vue horribles qu’elle pourrait générer pour que vous soyez furieux, les petites citations qui plus tard seront remplacées par le respect, les heures supplémentaires angoissées qui vous font perdre des cheveux, le plaisir global que ces deux équipes pourraient apporter. C’est pourquoi nous nous soucions du sport, ouais? Mercredi 127-123 …

