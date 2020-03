Le swingman du Celtic de Boston Jayson Tatum parle de mise en quarantaine, COVID-19

L’attaquant des Boston Celtics All-Star Jayson Tatum a eu du mal comme le reste d’entre nous à certains moments, la nature écrasante d’un événement mondial aussi grave pour que quiconque puisse y faire face à tout moment.

S’adressant à l’animateur du podcast Good N ’Plenty, Jeff Goodman, dans un épisode récent, le produit Duke a expliqué comment la vie avait été depuis le début de la période d’auto-quarantaine mandatée par la NBA, il y a près de trois semaines.

Pour les Celtics, l’une des cinq équipes à avoir joué à l’Utah Jazz peu de temps avant que leur centre Rudy Gobert ne soit testé positif pour le coronavirus le 11 mars, le maintien de la quarantaine était particulièrement important pour éviter de propager par inadvertance la pandémie virale.

Mais cela n’a pas facilité les choses.

“La première semaine – un peu plus d’une semaine – a été difficile”, a commencé Tatum, “parce que j’étais à Boston et que je ne pouvais pas voir Deuce – et c’était la partie la plus difficile.

«Dès que j’ai découvert que j’étais négatif. Je dois aller le chercher et cela a simplement facilité les choses – le stress avait disparu, et si je suis honnête, je préférerais pouvoir voir Deuce, alors je viens de me détendre », a-t-il poursuivi.

“C’était la plus longue comme si j’étais au même endroit que lui et que je ne pouvais pas le voir”, a ajouté le natif de St. Louis.

Lorsqu’on lui a demandé la réaction de Deuce d’être séparé de son père aussi longtemps qu’il l’était, Tatum a expliqué comment les deux ont fait face à leur distance médicalement nécessaire.

«Je ne sais pas s’il savait que j’étais à la maison… Je le facétimais tous les soirs et le facétimais tout au long de la journée. Je suis allé chez sa maman et j’ai frappé à leur porte. Il l’ouvrit. Et il était heureux. Je viens de le prendre et de l’attraper. »

“Je n’ai jamais pensé à un cas où je serais dans la même ville que lui et que je devrais passer plus d’une semaine sans le voir”, a-t-il poursuivi.

“Avec beaucoup de choses que nous faisons régulièrement qui nous ont enlevé en ce moment et que nous pouvons tenir pour acquises … j’espère que quand tout sera fini, je suis sûr que nous n’en prendrons plus.”

Un air de mystère plane sur l’équipe depuis que les événements mondiaux les ont forcés à se retirer du regard du public, à l’exception de publications occasionnelles sur les réseaux sociaux.

En remontant aux premiers moments après que les résultats des tests de Gobert ont bouleversé l’univers NBA, les fans ont été la plupart du temps dans l’ignorance de ce qui s’est passé depuis.

Tatum a fait la lumière sur la façon dont les tests se sont déroulés avec l’équipe, un sujet à juste titre sensible, étant donné que beaucoup de symptômes présentent toujours des difficultés à accéder aux tests de diagnostic.

Mais à l’époque, tout ce que l’on savait à l’époque, c’était qu’ils avaient été exposés, et la nature de leur travail aurait pu les amener à en exposer beaucoup d’autres au virus.

“Nous avons tous pris le même jour parce que nous voyagions tous ensemble”, a déclaré le Missourien, “une fois de retour de Milwaukee.”

«Nous avons fait le test quelques jours plus tard, mais la façon dont ils nous l’ont expliqué est que le laboratoire était évidemment extrêmement occupé. Donc, ils travaillaient du mieux qu’ils pouvaient pour obtenir le test le plus tôt possible.

Tout le monde a passé le test à différents jours. Et c’était effrayant quand c’était Smart … après l’avoir eu, et il n’a eu aucun symptôme. “

“Donc, c’était comme, wow, chacun de nous peut l’avoir à ce stade”, a-t-il raconté.

Tatum a passé son temps avec sa mère, non loin de l’endroit où son fils était avec sa mère. Être si proche mais toujours séparé était difficile, comme cela a été le cas pour beaucoup d’entre nous ces dernières semaines.

Au début, l’attaquant de troisième année ne faisait que parler de la maison, “juste regarder la télévision et manger toute la journée … sieste, se lever, regarder un spectacle, manger”.

“C’est votre vie sans jeux ni entraînements. Même chose que vous – ajoutez simplement des jeux et des entraînements, et c’est votre vie quotidienne », a-t-il ajouté.

Mais cela n’a pas duré longtemps.

Comme cela a été rapporté de manière exhaustive, Tatum était en fait le premier des stagiaires de Drew Hanlen à demander de l’aide pour rester en forme pendant le hiatus; Bientôt, le jeune homme de 22 ans était de retour et obtenait des fournitures indispensables de l’équipe.

«Les entraîneurs… m’ont appelé et m’ont demandé ce dont j’avais besoin de la salle de musculation, et ils ont apporté n’importe quoi», a-t-il noté. «Ils ont amené un vélo, ils ont acheté des bandes, un banc de musculation et des haltères juste pour rester prêts et rester en forme.»

Et bien qu’il n’ait peut-être pas d’entraîneur de force sur place, sa mère a été assez bonne pour lui dire de descendre du canapé et de monter sur l’équipement d’exercice quand il a besoin de l’entendre.

En ce qui concerne les pandémies, bien que nous puissions tous avoir des emplois, des responsabilités et des attentes différents, la plupart d’entre nous traversons quelque chose d’étonnamment comparable alors que nous attendons la courbe des personnes infectées ayant besoin de soins médicaux.

Parfois, cela fait mal d’être loin de ceux que nous aimons, surtout lorsque le monde extérieur est aussi effrayant que jamais. D’autres fois, il peut sembler presque inutile de s’habiller.

Mais il y aura un avenir, indépendamment du fait que la saison NBA ou quoi que nous fassions pour le travail reste hors service pendant plusieurs semaines – ou bien plus. N’oubliez pas que nous sommes dans le même bateau et que la meilleure façon de progresser est de rester ensemble, même à distance.

De même, prendre soin les uns des autres en prenant soin de nous.

Faites de l’exercice et mangez aussi bien que vous le pouvez. Communiquez avec vos amis et votre famille en ligne ou par téléphone – pour votre santé mentale comme pour la leur. Et comme Tatum, appréciez ceux autour de vous qui vous aimez, avec qui vous travaillez – même les étrangers.

Parce que ce virus ne peut être vaincu par aucun de nous, du moins pas seul.

Mais tant que nous faisons de notre mieux pour nous éloigner physiquement, gardons notre hygiène aussi bonne que possible, restons à la maison autant que possible et prenons soin les uns des autres, alors ce virus n’a aucune chance.

