Le Temple de la renommée a rompu la tradition pour dire à Bill Cowher qu’il a été intronisé

Il y a une étrange tradition pour ceux qui espèrent être intronisés au Temple de la renommée du football professionnel. Les finalistes se réunissent dans les chambres d’hôtel et attendent que le président du Temple de la renommée David Baker frappe à la porte pour les informer qu’ils vont faire faillite à Canton.

C’est ce qui a permis à Bill Cowher d’apprendre son intronisation tellement mieux que d’habitude.

L’ancien entraîneur des Steelers interrompait un match éliminatoire entre les Ravens et les Titans lors d’une pré-partie sur CBS lorsqu’il a été surpris par Baker. Le directeur du Hall of Fame n’avait même pas besoin de dire un mot. Cowher savait tout de suite pourquoi Baker était là.

L’actualité inattendue a fait un grand moment de télévision:

Cowher a eu une brève carrière en tant que secondeur pour les Browns et les Eagles avant de rejoindre les rangs des entraîneurs. À 34 ans, il a été nommé entraîneur-chef des Steelers. À sa quatrième saison, il est devenu le plus jeune entraîneur de tous les temps dans un Super Bowl. Cowher a démissionné après 15 saisons à Pittsburgh, où il a compilé un record de la saison régulière 149-90-1 et a remporté un Super Bowl.

Son inclusion au Temple de la renommée n’est pas trop surprenante, surtout quand il y aura une classe de 20 personnes en l’honneur du 100e anniversaire du Temple. Il était l’un des huit entraîneurs nommés finalistes avec deux à sélectionner. Mais la rupture avec la tradition habituelle de frapper à la porte était une façon amusante de rendre le moment encore plus spécial.

La femme et la fille de Cowher ont célébré la nouvelle, tout comme ses collègues de CBS en direct.

Il y avait même des chemises faites pour l’occasion:

La totalité de la «Liste du centenaire» – 10 candidats seniors, trois contributeurs et deux entraîneurs – a déjà été décidée. Espérons que le Temple de la renommée continue de chercher de nouvelles façons de révéler ces intronisés avec un peu de flair.